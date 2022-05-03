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    Росію ізольовано від голосування на «Євробаченні»

    &laquo;Євробачення&raquo; пройде в італійському Турині з 10 по 14 травня - Росію ізольовано від голосування на «Євробаченні»
    «Євробачення» пройде в італійському Турині з 10 по 14 травня
    фото з відкритих джерел

    Росіяни не зможуть проголосувати за учасників «Євробачення», оскільки їхня країна не бере участь у пісенному конкурсі

    Росіяни не зможуть проголосувати за учасників «Євробачення», яке розпочнеться у італійському Турині 10 травня 2022 року. Про це повідомив виконавчий продюсер конкурсу Клаудіо Фазуло.

    Фазуло пояснив, що голосування можливе лише з країн, які беруть участь у конкурсі – представник Росії не виступатиме в Турині, тому росіяни не зможуть голосувати зі своєї території.

    «Євробачення» пройде в італійському Турині з 10 по 14 травня.

    Відомо, що 25 лютого Росію відсторонили від участі у «Євробаченні» 2022 року. Організатори пояснили своє рішення тим, що «на тлі безпрецедентної кризи в Україні включення російських кандидатів цього року завдасть шкоди репутації конкурсу».

    На тлі цієї заяви перший заступник голови комітету Держдуми з питань культури Денис Майданов запропонував замінити «Євробачення» конкурсом народних виконавців «МиР».

    Нагадаємо, переможниця українського нацвідбору на «Євробачення» Аліна Паш відмовилася від участі у конкурсі через скандал, пов’язаний із відвідинами нею окупованого Криму. Місце переможниці зайняв гурт Kalush Orchestra, який фінішував у відборі другим.

    «Kalush Orchestra» погодилися взяти участь у промоконцертах напередодні «Євробачення». На всіх заходах гурт планує збирати кошти для допомоги Україні.

    Читайте також: «Євробачення-2022»: де можна подивитися трансляцію в Україні
    Теги: росія окупанти Євробачення війна скандал Україна окупація #stoprussia
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    Росію ізольовано від голосування на «Євробаченні»