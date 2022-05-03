Росію ізольовано від голосування на «Євробаченні»

«Євробачення» пройде в італійському Турині з 10 по 14 травня

Росіяни не зможуть проголосувати за учасників «Євробачення», оскільки їхня країна не бере участь у пісенному конкурсі

Росіяни не зможуть проголосувати за учасників «Євробачення», яке розпочнеться у італійському Турині 10 травня 2022 року. Про це повідомив виконавчий продюсер конкурсу Клаудіо Фазуло.

Фазуло пояснив, що голосування можливе лише з країн, які беруть участь у конкурсі – представник Росії не виступатиме в Турині, тому росіяни не зможуть голосувати зі своєї території.

«Євробачення» пройде в італійському Турині з 10 по 14 травня.

Відомо, що 25 лютого Росію відсторонили від участі у «Євробаченні» 2022 року. Організатори пояснили своє рішення тим, що «на тлі безпрецедентної кризи в Україні включення російських кандидатів цього року завдасть шкоди репутації конкурсу».

На тлі цієї заяви перший заступник голови комітету Держдуми з питань культури Денис Майданов запропонував замінити «Євробачення» конкурсом народних виконавців «МиР».

Нагадаємо, переможниця українського нацвідбору на «Євробачення» Аліна Паш відмовилася від участі у конкурсі через скандал, пов’язаний із відвідинами нею окупованого Криму. Місце переможниці зайняв гурт Kalush Orchestra, який фінішував у відборі другим.

«Kalush Orchestra» погодилися взяти участь у промоконцертах напередодні «Євробачення». На всіх заходах гурт планує збирати кошти для допомоги Україні.