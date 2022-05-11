Музичний фронт. Українські військові записали драйвову пісню (відео)

Кліп символично вийшов на знакову дату 9 травня

Українські військові чинять опір на всіх фронтах, у тому числі й на медійному. Територіальна оборона Одеси створила пісню у жанрі рок, як «відповідь» на російське «побєдобесіє».

Кліп починається з «чат-рулетки», у якому зустрічаються умовний «ватник» (роль виконав заслужений артист України Андрій Жила) та «бендерівець» (Олександр Решетар). У відповідь на п'яне твердження «ватника» про «російське місто Одесу», солдат ТРО відповідає піснею.

«Я вважаю, що війна на медійному фронті не менш важлива, ніж на бойових позиціях, – каже режисер кліпу, старший сержант ТРО Володимир Нагорний. – Ця війна має унікальну рису – вона повністю спровокована російською пропагандою: уми росіян отруєні фіктивними ідеями, створеними державними медіа. По суті, якби не було цієї медійної атаки на росіян – і війни б не було. Зрозуміло, ми маємо відповідати своєю медійною зброєю».

Музикант Олександр Решеталь: «Для мене ця пісня – відображення того, що зараз відбувається, у ній – дух нашого часу. Нехай знову буде мирне небо і серця всіх людей сповнюватися любов'ю.

Кліп символично вийшов на знакову дату 9 травня.

Нагадаємо, увечері 10 травня український гурт «Kalush Orchestra» виступив у півфаналі на «Євробачення-2022».

Пісню «Stefania» зал нагородив оплесками стоячи.

Тим часом Росію ізольовано від голосування на «Євробаченні».

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