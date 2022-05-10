Перший півфінал «Євробачення»: букмекери зробили прогнози

Шанси на перемогу представників України оцінюються в 49%

Сьогодні, 10 травня, у Турині відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення», в якому візьмуть участь 17 конкурсантів. Серед них і представники України, гурт Kalush Orchestra.

Букмекери вже оновили свої прогнози перед першим півфіналом. Kalush Orchestra досі залишаються головним претендентом на перемогу.

Більше того, шанси на перемогу представників України оцінюються в 49%, тобто вони стали вищими, ніж раніше.

На другому місці, за прогнозами, представники Італії Махмуд та Бланко, а на третьому – учасник із Великої Британії Сем Райдер. До першої п'ятірки також входять представники Швеції та Іспанії.

Нагадаємо, що Росія цього року дискваліфікована через розв'язану проти України війну.

У Турині відбулася урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення 2022». 8 травня урочистим коридором пройшли представники 40 країн світу та дали короткі інтерв’ю господарям змагань. Представники України, гурт Kalush Orchestra з’явилися шостими на килимовій доріжці. Гучними оплесками та вигуками «Слава Україні!» зустрічали представників України.7

До слова, переможниця українського нацвідбору на «Євробачення» Аліна Паш відмовилася від участі у конкурсі через скандал, пов’язаний із відвідинами нею окупованого Криму. Місце переможниці зайняв гурт Kalush Orchestra, який фінішував у відборі другим.

Kalush Orchestra погодилися взяти участь у промоконцертах напередодні «Євробачення». На всіх заходах гурт планує збирати кошти для допомоги Україні.

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