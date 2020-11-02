Українська Прем’єр-ліга: «Ворскла» зазнала драматичної поразки у Львові

Команда Юрія Максимова програла вперше в сезоні

У неділю, 1 листопада, зіграні заключних три поєдинки восьмого туру української футбольної Прем’єр-ліги.

Найбільша сенсація сталася у Львові, де місцевий однойменний клуб, який знаходився на дні таблиці, переміг поточну другу команду турніру «Ворсклу», яка до цього матчу гіркоти поразок не знала. Долю зустрічі вирішив єдиний гол Назарія Нича на 27-й хвилині. «Ворскла» мала чудову нагоду відігратися на сьомій компенсованій до основних 90 хвилин гри хвилині. Проте Ібрагім Кане не реалізував пенальті. Цікаво, що львів’яни проводили перший матч під керівництвом Віталія Шумського, який замінив на тренерському містку грузина Георгія Цецадзе.

Таким чином, «Львів» покинув останнє місце, посунувши туди земляків з «Руха». Команда тютюнового магната Григорія Козловського в неділю зіграла на виїзді 0:0 із закарпатським «Минаєм».

Ще в одному вчорашньому поєдинку «Інгулець» і луганська «Зоря» розійшлися миром – 1:1. «Селяни» на 64-й хвилині відкрили рахунок зусиллями Дениса Янакова. Проте Владлен Юрченко на 75-й ударом з пенальті цей м’яч відіграв.

Тож напередодні очного протистояння, яке відбудеться найближчої неділі, 8 листопада, «Динамо» і «Шахтар» зайняли звичні місця на вершині таблиці. Кияни з 20-ма очками випереджають «гірників» на чотири пункти. «Ворскла» з 15-ма очками залишилася третьою. Четвертою іде «Десна» - 13 очок. «Олімпік» та «Колос» мають по 12 пунктів, «Маріуполь» - 11, «Зоря» і «Олександрія» - по 10. Замикає десятку СК «Дніпро-1» - вісім очок. «Інгулець» та «Минай» мають по шість пунктів, «Львів» - 4, «Рух» - 3.

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