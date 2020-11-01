Київське «Динамо» здобуло важку вольову перемогу у восьмому турі Прем’єр-ліги (відео)

Команда Мірчі Луческу зміцнила лідерство в чемпіонаті

Київське «Динамо» перемогло СК «Дніпро-1» у рамках восьмого туру української футбольної Прем’єр-ліги в зустрічі, яка мала відбуватися в Дніпрі, але з якогось дива проводилася на НСК «Олімпійський» у Києві, хоча й мала статус домашньої для команди Іґора Йовічевіча.

Легкою цю звитягу для «Динамо» не назвеш. Команда Мірчі Луческу першою пропустила, а відігралася завдяки курйозному автоголові оборонця суперників Володимира Адамюка. Перемогу киянам приніс гол Віктора Циганкова незадовго до свистка на перерву.

СК «Дніпро-1» - «Динамо» (Київ) – 1:2

Голи: 1:0 – Олександр Назаренко (22). 1:1 – Володимир Адамюк (35, автогол). 1:2 – Віктор Циганков (44)

Ще в одному матчі суботи «Олександрія» вдома зіграла внічию 2:2 з чернігівською «Десною». Гості повели в рахунку на 40-й хвилині, після того, як Андрій Тотовицький реалізував пенальті. Олександрійці зусиллями Євгена Банади на 72-й хвилині відігралися, а ще через десять хвилин після голу Артема Сітала вийшли вперед. Проте «Десна» врятувалася швидко – на 84-й хвилині відзначився Пилип Будківський.

Третій із матчів суботи приніс сенсацію: «Колос» із Ковалівки вдома поступився 1:2 донецькому «Олімпіку» (у складі переможців відзначилися Беніто і Шахаб Захеді, у господарів гол престижу з пенальті провів Євген Селезньов).

Таким чином, «Динамо» очолює таблицю з 20-ма очками, випереджаючи «Шахтар», який днем раніше у драматичному дербі здолав «Маріуполь», на чотири пункти. У наступному турі гранди зустрінуться між собою. Третьою з 15-ма очками йде «Ворскла», котра сьогодні, 1 листопада, о 17:00 гратиме на виїзді зі «Львовом». «Десна» має 13 очок, «Олімпік» і «Колос» - по 12. «Маріуполь» з 11-ма пунктами йде сьомим, «Олександрія» з 10-ма – восьмою.