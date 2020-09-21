Македонський футболіст перейшов до стану «Зорі»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Руфаті на представленні «Зорі» Twitter Зорі

Легіонер поповнив ряди бронзового призера Української Прем’єр-ліги

Новачком луганської «Зорі» став македонський центральний захисник Агрон Руфаті.

Контракт розрахований до 30 червня 2023 року. Виступатиме новачок під номером п’ять. Ріст гравця складає 183 см.

Руфаті є вихованцем загребського «Динамо». Грав в системі, починаючи від юнаків, потім був в командах U-17 і U-19. Пізніше захищав кольори U-19 місцевого футбольного клубу «Локомотива». Останнім клубом гравця була НК «Істра». Загалом він відіграв 29 поєдинків в яких забив гол та віддав дві результативні передачі.

21-річний спортсмен також був задіяний за збірну Північної Македонії різного віку. Останньою збірною була U-21 за яку він провів вісім матчів, забивши один гол.

Варто відзначити, що орієнтовна вартість футболіста за даними ресурсу «transfermarkt» складає 150 тис. євро.

Таким чином у складі «Зорі» виступатиме три захисники-легіонери: Руфаті, німець Абу Ханна і бразилець Леовігільдо.

«Зоря» після трьох турів чемпіонату України набрала лише один пункт і посідає 11 місце. Минулого сезону наставник Віктор Скрипник привів команду до бронзових медалей Прем’єр-ліги.

Джерело: ФК Зоря