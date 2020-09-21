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    Македонський футболіст перейшов до стану «Зорі»

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    Руфаті на представленні&nbsp;&laquo;Зорі&raquo; - Македонський футболіст перейшов до стану «Зорі»
    Руфаті на представленні «Зорі»
    Twitter Зорі

    Легіонер поповнив ряди бронзового призера Української Прем’єр-ліги

    Новачком луганської «Зорі» став македонський центральний захисник Агрон Руфаті.

    Контракт розрахований до 30 червня 2023 року. Виступатиме новачок під номером п’ять. Ріст гравця складає 183 см.

    Руфаті є вихованцем загребського «Динамо». Грав в системі, починаючи від юнаків, потім був в командах U-17 і U-19. Пізніше захищав кольори U-19 місцевого футбольного клубу «Локомотива». Останнім клубом гравця була НК «Істра». Загалом він відіграв 29 поєдинків в яких забив гол та віддав дві результативні передачі.

    21-річний спортсмен також був задіяний за збірну Північної Македонії різного віку. Останньою збірною була U-21 за яку він провів вісім матчів, забивши один гол.

    Варто відзначити, що орієнтовна вартість футболіста за даними ресурсу «transfermarkt» складає 150 тис. євро.

    Таким чином у складі «Зорі» виступатиме три захисники-легіонери: Руфаті, німець Абу Ханна і бразилець Леовігільдо.

    «Зоря» після трьох турів чемпіонату України набрала лише один пункт і посідає 11 місце. Минулого сезону наставник Віктор Скрипник привів команду до бронзових медалей Прем’єр-ліги.

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    Джерело: ФК Зоря

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Зоря» Віктор Скрипник Жоель Абу Ганна
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