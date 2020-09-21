Іранського нападника визнано найкращим футболістом туру Української Прем’єр-ліги



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Шахаб з трьома голами поділяє із Русланом Степанюком перше місце в гонці бомбардирів чемпіонату України Світлина - УПЛ

В Українській Прем’єр-лізі підбили підсумок третього туру чемпіонату

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до спеціальної експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 3-го туру турніру.

За підсумком голосування перемогу здобув нападник «Олімпіка» іранець Шахаб, який у матчі з «Минаєм» відзначився «дублем» і допоміг клубу перемогти з результатом 3:0. Він на один бал випередив «динамівця» Миколу Шапаренка.

До експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Йожеф Сабо, Сергій Нагорняк, Артур Валерко.

Варто відзначити, що всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки чергового туру та назвало коуча «Ворскли» Юрія Максимова найкращим тренером туру. Він отримав середній бал 4,8.

Зауважимо, що 25-річний Захеді Шахаб починав кар’єру на батьківщині в ФК «Персеполіс» за який провів лише чотири поєдинки. У сезоні 2017-18 років нападник виступав за ісландський «Вестманнаейяр» (23 матчі, вісім голів), а потім за корейський «Сувон» (не зіграв жодного поєдинку).

Джерело: УПЛ