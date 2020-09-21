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    Іранського нападника визнано найкращим футболістом туру Української Прем’єр-ліги

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    Шахаб з трьома голами поділяє із Русланом Степанюком перше місце в гонці бомбардирів чемпіонату України&nbsp; - Іранського нападника визнано найкращим футболістом туру Української Прем’єр-ліги
    Шахаб з трьома голами поділяє із Русланом Степанюком перше місце в гонці бомбардирів чемпіонату України 
    Світлина - УПЛ

    В Українській Прем’єр-лізі підбили підсумок третього туру чемпіонату

    Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до спеціальної експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 3-го туру турніру.

    За підсумком голосування перемогу здобув нападник «Олімпіка» іранець Шахаб, який у матчі з «Минаєм» відзначився «дублем» і допоміг клубу перемогти з результатом 3:0. Він на один бал випередив «динамівця» Миколу Шапаренка.

    До експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Йожеф Сабо, Сергій Нагорняк, Артур Валерко.

    Варто відзначити, що всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки чергового туру та назвало коуча «Ворскли» Юрія Максимова найкращим тренером туру. Він отримав середній бал 4,8.

    Зауважимо, що 25-річний Захеді Шахаб починав кар’єру на батьківщині в ФК «Персеполіс» за який провів лише чотири поєдинки. У сезоні 2017-18 років нападник виступав за ісландський «Вестманнаейяр» (23 матчі, вісім голів), а потім за корейський «Сувон» (не зіграв жодного поєдинку).

    Читайте також: «Десна» напередодні дебюту в єврокубках не змогла переграти дебютанта Прем’єр-ліги.

     

    Джерело: УПЛ

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ворскла ФК Олімпік Йожеф Сабо Олег Венглинський Сергій Нагорняк ФК «Минай» Шахаб Захеді
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