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    «Шахтар» і «Маріуполь» розіграли виставу на НСК «Олімпійський»

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    Такому суперникові двічі забив навіть вічно невдоволений Тайсон - «Шахтар» і «Маріуполь» розіграли виставу на НСК «Олімпійський»
    Такому суперникові двічі забив навіть вічно невдоволений Тайсон
    Світлина - UA-Футбол

    З цього сезону найдивніше «протистояння» українського футболу відбувається у Києві

    Восьмий тур української футбольної Прем’єр-ліги стартував з дивного протистояння між двома командами, які належать структурам Ріната Ахметова – донецький «Шахтар» на НСК «Олімпійський» у Києві «приймав» «Маріуполь».

    Як уже повелося, сформований на 90 відсотків з орендованих із «Шахтаря» футболістів азовський клуб задіяти цих гравців у прямому протистоянні з донецьким клубом не зміг. Тренерський штаб не зміг розраховувати одразу на 13 виконавців.

    Таким чином, у заявці в тренера «Маріуполя» Остапа Маркевича виявилося лише 14 футболістів. То з допустимими в період пандемії п’ятьма замінами.

    «Шахтар» переміг амбіційного суперника 4:1, причому Тайсон і Алан Патрік забивали з пенальті, а Георгій Судаков дебютним голом за першу команду «гірників» відзначився з гри. На 72-й хвилині зовсім розслаблених підопічних Луїша Каштру одним голом покарав Сергій Горбунов. Вдруге до розгромного рахунок всього через три хвилини довів той же Тайсон.

    З 16-ма очками «Шахтар» вийшов на поточне друге місце в таблиці. Лідирує «Динамо» - 17 пунктів. Завтра, 31 жовтня, кияни зіграють на виїзді з СК «Дніпром-1». Третьою йде «Ворскла», у якої 15 очок. У неділю полтавці гратимуть на виїзді з аутсайдерами зі «Львова».

    «Маріуполь» має 11 очок і йде шостим.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Рінат Ахметов ФК «Шахтар» Прем’єр-ліга ФК «Маріуполь» Алан Патрік Тайсон Луїш Каштру Сергій Горбунов Остап Маркевич Георгій Судаков
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