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    Українська синхроністка Яхно виборола срібло на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту

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    Єлизавета Яхно - Українська синхроністка Яхно виборола срібло на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту
    Єлизавета Яхно

    Українка випередила представницю Італії, однак поступилася росіянці у технічній програмі солісток

    20-річна синхроністка Єлизавета Яхно принесла Україні чергову медаль на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту.

    У фіналі технічної програми солісток українка набрала 91.3517 бали, ставши срібним призером.

    Яхно поступилася 2.1299 бали росіянці Світлані Колесніченко і випередила італійку Лінду Черруті.

    Раніше на цьому чемпіонаті Європи Яхно тричі піднімалася на п'єдестал пошани: в технічній програмі разом з Анастасією Савчук, а також двічі в команді.

    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат Європи водні види спорту Збірна України
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