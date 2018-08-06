Українська синхроністка Яхно виборола срібло на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту
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Єлизавета Яхно
Українка випередила представницю Італії, однак поступилася росіянці у технічній програмі солісток
20-річна синхроністка Єлизавета Яхно принесла Україні чергову медаль на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту.
У фіналі технічної програми солісток українка набрала 91.3517 бали, ставши срібним призером.
Яхно поступилася 2.1299 бали росіянці Світлані Колесніченко і випередила італійку Лінду Черруті.
Раніше на цьому чемпіонаті Європи Яхно тричі піднімалася на п'єдестал пошани: в технічній програмі разом з Анастасією Савчук, а також двічі в команді.
Джерело: xsport.ua