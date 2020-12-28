Українські біатлоністи посіли останнє місце в Різдвяній гонці

За Україну виступили Віта Семеренко та Дмитро Підручний

У німецькому Рупольдінгу відбулася біатлонна Різдвяна гонка, в якій Україна посіла останнє, дев’яте місце.

За Україну виступили Віта Семеренко та Дмитро Підручний. На першому етапі в мас-старті українці зайняли п’яте місце, програвши лідерам одну хвилину і 17 секунд.

За підсумками мас-старту сформувався стартовий склад на гонку переслідування, яку українці провалили та посіли останнє, дев’яте місце, оскільки шведська пара не фінішувала.

Перемогу здобула Росія, друге та третє місце посіла Німеччина, яка була представлена двома командами.

Результати гонки переслідування:

1. Росія (Євгенія Павлова / Матвій Єлісєєв) (2) 33:06,4

2. Німеччина (Франциска Пройсс / Симон Шемпп) (3) +7,1

3. Німеччина (Деніз Херрманн / Бенедикт Долль) (4) +25,1

4. Італія (Доротея Вірер / Лукас Хофер) (4) +25,2

5. Австрія (Ліза Тереза Хаузер / Юліан Еберхард) (7) +40,1

6. Чехія (Маркета Давидова / Міхал Крчмарж) (5) +1:39,6

…

9. Україна (Віта Семеренко/Дмитро Підручний) (7) +2:39,6.

Раніше українка Дар’я Блашко зайняла 23-тє місце в мас-старті на четвертому етапі Кубка світу з біатлону в Гохфільцені.

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