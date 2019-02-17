Кубок світу з біатлону. Переможний Фійон-Майє, швидкий Підручний



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підручний показав хорошу швидкість Спорт Тернопільщини

Капітан збірної України відіграв 19 позицій

В ніч з 16 на 17 лютого на етапі Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті пройшла чоловіча гонка переслідування.

Від України в пасьют відібрали Дмитра Підручного, який прийшов до фінішу 14-м, та Артема Тищенка, проте останній в гонці не стартував.

Капітан нашої збірної показав шостий результат за швидкістю в гонці, програвши Йоханнесу Бьо всього 34 секунди на трасі.

Переможцем старту став француз Кантен Фійон-Майє, який без промахів фінішував за 30 хвилин і 55,8 секунди.



Переможець попереднього спринту Ветле-Сьястад Крістіансен завершив гонку другим, відставши від лідера на 25,9 секунди. Третім фінішував інший француз Сімон Детьє, який з трьома промахами відстав на 47,3 секунди.

