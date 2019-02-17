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    Кубок світу з біатлону. Переможний Фійон-Майє, швидкий Підручний

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    Підручний показав хорошу швидкість - Кубок світу з біатлону. Переможний Фійон-Майє, швидкий Підручний
    Підручний показав хорошу швидкість
    Спорт Тернопільщини

    Капітан збірної України відіграв 19 позицій

    В ніч з 16 на 17 лютого на етапі Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті пройшла чоловіча гонка переслідування.

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    Від України в пасьют відібрали Дмитра Підручного, який прийшов до фінішу 14-м, та Артема Тищенка, проте останній в гонці не стартував.

    Капітан нашої збірної показав шостий результат за швидкістю в гонці, програвши Йоханнесу Бьо всього 34 секунди на трасі.

    Переможцем старту став француз Кантен Фійон-Майє, який без промахів фінішував за 30 хвилин і 55,8 секунди.

    Переможець попереднього спринту Ветле-Сьястад Крістіансен завершив гонку другим, відставши від лідера на 25,9 секунди. Третім фінішував інший француз Сімон Детьє, який з трьома промахами відстав на 47,3 секунди.

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