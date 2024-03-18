Українські біатлоністи вдруге поспіль завершили сезон Кубка світу без нагород

Найкращим результатом української збірної в особистій гонці у сезоні Кубка світу є 9 місце Артема Прими

Медальний залік Кубка світу всьоме поспіль виграла Норвегія

У неділю, 17 березня, завершились змагання на Кубку світу з біатлону у сезоні-2023/24. Загалом було розіграно 58 комплектів нагород, представники восьми країн були на медальних подіумах.

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Українська команда вдруге поспіль завершила сезон Кубка світу без нагород. З 2019 до 2022 років Україна здобувала мінімум 1 нагороду.

Найкращим результатом української збірної в особистій гонці у сезоні є 9-те місце Артема Прими в індивідуальній гонці.

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В естафеті жіноча та чоловіча команди по одному разу фінішували на 5-й позиції.

Медальний залік всьоме поспіль виграла Норвегія – 71 нагорода.

Медальний залік Кубка світу з біатлону у сезоні-2023/24:

1. Норвегія – 71 медаль (28 золотих + 22 срібні + 21 бронзова)

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2. Франція – 39 (16+10+13)

3. Німеччина – 24 (5+10+9)

4. Італія – 14 (4+5+5)

5. Швеція – 19 (3+10+6)

6. Швейцарія – 5 (2+1+2)

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7-8. Австрія – 1 (0+0+1)

7-8. Фінляндія – 1 (0+0+1)