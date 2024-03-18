Українські біатлоністи вдруге поспіль завершили сезон Кубка світу без нагород
Медальний залік Кубка світу всьоме поспіль виграла Норвегія
У неділю, 17 березня, завершились змагання на Кубку світу з біатлону у сезоні-2023/24. Загалом було розіграно 58 комплектів нагород, представники восьми країн були на медальних подіумах.
Українська команда вдруге поспіль завершила сезон Кубка світу без нагород. З 2019 до 2022 років Україна здобувала мінімум 1 нагороду.
Найкращим результатом української збірної в особистій гонці у сезоні є 9-те місце Артема Прими в індивідуальній гонці.
В естафеті жіноча та чоловіча команди по одному разу фінішували на 5-й позиції.
Медальний залік всьоме поспіль виграла Норвегія – 71 нагорода.
Медальний залік Кубка світу з біатлону у сезоні-2023/24:
1. Норвегія – 71 медаль (28 золотих + 22 срібні + 21 бронзова)
2. Франція – 39 (16+10+13)
3. Німеччина – 24 (5+10+9)
4. Італія – 14 (4+5+5)
5. Швеція – 19 (3+10+6)
6. Швейцарія – 5 (2+1+2)
7-8. Австрія – 1 (0+0+1)
7-8. Фінляндія – 1 (0+0+1)
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