Українка виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу

Українська біатлоністка Олександра Меркушина виграла мас-старт на 60 осіб серед дівчат на юніорському чемпіонаті світу 2024

На заключному колі гонки Меркушина випередила Бужо і у підсумку завоювала золоту медаль

Збірна України завоювала першу золоту медаль на юніорському чемпіонаті світу з біатлону. Нагороду в масстарті-60 серед дівчат виборола Олександра Меркушина.

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Шостий день юніорського чемпіонату світу 2024 з біатлону стартував з масстарту-60 серед юнаків. У гонці Україну представили Микола Грущак та Олександр Біланенко-молодший, які посіли 58-ме та 60-те місця відповідно. Натомість у гонці серед дівчат взяли участь три українки. У підсумку Олександрі Меркушиній, яка стартувала 16-ю, вдалось завоювати першу медаль України на турнірі.

На перших двох вогневих рубежах Меркушина заробила по одному колу штрафу. Другу «лежку» українка покинула на 16-му місці. Вибивши «нуль» на третій стрільбі, Меркушина піднялась на п'яте місце. А на заключний вогневий рубіж прийшла четвертою.

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На останній стрільбі стоячи Меркушина знову відпрацювала без промахів та піднялась на другу сходинку, поступаючись лише чотирма секундами француженці Лолі Бужо.

На заключному колі гонки Меркушина випередила Бужо і у підсумку завоювала золоту медаль.

Дві інші українки, Ксенія Приходько та Валерія Хвостенко, фінішували на 13-му та 41-му місцях відповідно. При цьому Приходько не заробила жодного кола штрафу.

1. Олександра Меркушина (Україна, 1+1+0+0) 28:17.2 хвилини

2. Лола Бужо (Франція, 1+0+0+0) +1.9

3. Карлотта Гаутеро (Італія, 1+1+0+0) +11.1

...

13. Ксенія Приходько (Україна, 0+0+0+0) +1:23.9

41. Валерія Хвостенко (Україна, 0+0+1+3) +3:10.7

Нагадаємо, у чеському Новому Месті завершився чемпіонат світу з біатлону. Україна не змогла завоювати нагород на головному старті року.