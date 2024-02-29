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Українка виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українка виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу
Українська біатлоністка Олександра Меркушина виграла мас-старт на 60 осіб серед дівчат на юніорському чемпіонаті світу 2024
фото з відкритих джерел

На заключному колі гонки Меркушина випередила Бужо і у підсумку завоювала золоту медаль

Збірна України завоювала першу золоту медаль на юніорському чемпіонаті світу з біатлону. Нагороду в масстарті-60 серед дівчат виборола Олександра Меркушина.

Шостий день юніорського чемпіонату світу 2024 з біатлону стартував з масстарту-60 серед юнаків. У гонці Україну представили Микола Грущак та Олександр Біланенко-молодший, які посіли 58-ме та 60-те місця відповідно. Натомість у гонці серед дівчат взяли участь три українки. У підсумку Олександрі Меркушиній, яка стартувала 16-ю, вдалось завоювати першу медаль України на турнірі.

На перших двох вогневих рубежах Меркушина заробила по одному колу штрафу. Другу «лежку» українка покинула на 16-му місці. Вибивши «нуль» на третій стрільбі, Меркушина піднялась на п'яте місце. А на заключний вогневий рубіж прийшла четвертою.

На останній стрільбі стоячи Меркушина знову відпрацювала без промахів та піднялась на другу сходинку, поступаючись лише чотирма секундами француженці Лолі Бужо.

На заключному колі гонки Меркушина випередила Бужо і у підсумку завоювала золоту медаль.

Дві інші українки, Ксенія Приходько та Валерія Хвостенко, фінішували на 13-му та 41-му місцях відповідно. При цьому Приходько не заробила жодного кола штрафу.

  • 1.   Олександра Меркушина (Україна, 1+1+0+0) 28:17.2 хвилини
  • 2.   Лола Бужо (Франція, 1+0+0+0) +1.9
  • 3.   Карлотта Гаутеро (Італія, 1+1+0+0) +11.1

...

  • 13. Ксенія Приходько (Україна, 0+0+0+0) +1:23.9
  • 41. Валерія Хвостенко (Україна, 0+0+1+3) +3:10.7

Нагадаємо, у чеському Новому Месті завершився чемпіонат світу з біатлону. Україна не змогла завоювати нагород на головному старті року.

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Теги: спорт біатлон Збірна України

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