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Україна у топ-10 в останній чоловічій естафеті сезону Кубка світу з біатлону

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Україна у топ-10 в останній чоловічій естафеті сезону Кубка світу з біатлону
Антон Дудченко на останньому колі втратив місце та фінішував дев'ятим
фото з відкритих джерел

На екваторі гонки українці боролися за подіум

Чоловіча збірна України з біатлону завершила останню естафетну гонку сезону Кубка світу, посівши дев'яте місце в командній гонці на етапі в США.

Українська команда у естафеті виступала у складі Артема Прими, Дмитра Підручного, Віталія Мандзина та Антона Дудченка. 

На екваторі гонки українці боролися за подіум, однак після третього етапу почалася боротьба лише за збереження місця у топ-10.

Перший етап: Артем Прима пройшов без додаткових патронів, передав естафету четвертим з відставанням у 11 секунд від лідера.

Другий етап: Дмитро Підручний підняв Україну на друге місце. На стрільбі він використав один додатковий патрон. Відставання Дмитра від лідера, збірної Італії, склало 31 секунд на передачі естафеті. За чистим часом свого етапу у Підручного – четвертий результат.

Третій етап: Віталій Мандзин провів хороше перше коло, але опустився на п'яте місце. На другій стрільбі 20-річний українець пішов на коло штрафу, а тоді програв майже хвилину ходом на останньому колі. Він передав естафету дев'ятим з відставанням в 2 хвилини 50 секунд.

Четвертий етап: Антон Дудченко відстрілявся з двома додатковими патронами, завдяки чому підняв перед останнім колом Україну на восьме місце. Однак Антон був повільнішим за суперників, на останньому колі втратив місце – фінішував дев'ятим.

Переможцем чоловічої естафети стала збірна Норвегії. У боротьбі за місця на подіумі на останній етап майже синхронно вийшли Італія, Німеччина та США. Американці зрештою фінішували четвертими, а от Італія на фінішній прямій виграла «срібло» у Німеччини.

Кубок світу (Солт-Лейк-Сіті, США). Чоловіча естафета

  1. Норвегія (3+5) 1:13:12.3
  2. Італія (0+8) +26.5
  3. Німеччина (0+8) +27.3
  4. США (1+9) +1:30.0
  5. Швеція (1+9) +1:46.5
  6. Австрія (0+8) +3:12.1

...

9. Україна (1+7) +3:56.4

Нагадаємо, 3 березня, в Осло відбувся заключний змагальний день сьомого етапу Кубка світу з біатлону 2023/24. Збірну України з біатлону зняли зі змішаної естафети.

Як повідомлялося, юніорська збірна України з біатлону сьогодні, 2 березня, здобула срібні нагороди чемпіонату світу з біатлону. Букмекери та фахівці не вважали наших хлопців головними фаворитами змагань.

Читайте також: Україна завершила чемпіонат світу з біатлону без нагород
Теги: Кубок світу Збірна України Артем Прима Дмитро Підручний Антон Дудченко біатлон естафета

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