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Українських біатлоністів зняли зі змішаної естафети Кубка світу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Українських біатлоністів зняли зі змішаної естафети Кубка світу
фото: Getty Images

Збірна України вперше в історії опинилася у такій ситуації на змішаній естафеті

Сьогодні, 3 березня, в Осло відбувся заключний змагальний день сьомого етапу Кубка світу з біатлону 2023/24. Збірну України з біатлону зняли зі змішаної естафети, пише sport.ua. 

Видання зазначає, що Ірина Петренко передала естафету на 16-й позиції з двома додатковими патронами, а Анна Кривонос оформила на стрільбі три кола штрафу. Команда стала коловою, що і призвело до зняття з етапу.

Збірна України з біатлону вперше в історії опинилася у такій ситуації на змішаній естафеті.

Артем Прима і Тарас Лесюк навіть не стартували.

До слова, окрім України було знято ще 12 збірних зі змішаної естафети. Фінішували тільки 10.

Нагадаємо, що Українська команда шаблісток сьогодні, 3 березня, здобувала срібло на етапі Кубка світу в Афінах. 

Наша команда у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Юлії Бакастової та Олени Кравацької стартувала з 1/8 фіналу, адже отримала шостий номер посіву. Українки почали день впевненою перемогою Китаєм (45-30), а далі розвинула успіх і на матчі з угорками (45-31) та болгарками  (45-34). Завдяки цьому наші фехтувальниці дісталися до фінального поєдинку за золото.

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Теги: спорт біатлон Україна

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