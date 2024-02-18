Україна завершила чемпіонат світу з біатлону без нагород

Найкращим результатом нашої команди стало п'яте місце у жіночій естафеті

У чеському Новому Месті сьогодні, 18 лютого, завершився чемпіонат світу з біатлону. Україна не змогла завоювати нагород на головному старті року.

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Найкращим результатом нашої команди стало п'яте місце у жіночій естафеті. Також в індивідуальній гонці Христина Дмитренко посіла восьме місце, що стало найкращим особистим результатом для наших біатлоністів.

Медальний залік ж очолила збірна Франції – на її рахунку відразу тринадцять нагород. Другою стала команда Норвегії з дванадцятьма медалями. Третє місце зайняла Італія, яка виборола чотири нагороди.

Медальний залік чемпіонату світу з біатлону