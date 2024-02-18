Україна завершила чемпіонат світу з біатлону без нагород
Найкращим результатом нашої команди стало п'яте місце у жіночій естафеті
У чеському Новому Месті сьогодні, 18 лютого, завершився чемпіонат світу з біатлону. Україна не змогла завоювати нагород на головному старті року.
Найкращим результатом нашої команди стало п'яте місце у жіночій естафеті. Також в індивідуальній гонці Христина Дмитренко посіла восьме місце, що стало найкращим особистим результатом для наших біатлоністів.
Медальний залік ж очолила збірна Франції – на її рахунку відразу тринадцять нагород. Другою стала команда Норвегії з дванадцятьма медалями. Третє місце зайняла Італія, яка виборола чотири нагороди.
Медальний залік чемпіонату світу з біатлону
- Франція – 13 медалей (6 золотих + 1 срібна + 6 бронзових)
- Норвегія – 12 (4 золоті + 5 срібних + 3 бронзові)
- Італія – 4 (1 золота + 3 срібні)
- Швеція – 3 (1 золота + 1 срібна + 1 бронзова)
- Німеччина – 3 (1 срібна + 2 бронзові)
- Латвія – 1 (1 срібна)
Коментарі — 0