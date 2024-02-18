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Україна завершила чемпіонат світу з біатлону без нагород

Христина Жиренко
glavcom.ua
Україна завершила чемпіонат світу з біатлону без нагород
В індивідуальній гонці чемпіонату світу Христина Дмитренко посіла восьме місце
фото: biathlon.com.ua

Найкращим результатом нашої команди стало п'яте місце у жіночій естафеті

У чеському Новому Месті сьогодні, 18 лютого, завершився чемпіонат світу з біатлону. Україна не змогла завоювати нагород на головному старті року.

Найкращим результатом нашої команди стало п'яте місце у жіночій естафеті. Також в індивідуальній гонці Христина Дмитренко посіла восьме місце, що стало найкращим особистим результатом для наших біатлоністів.

Медальний залік ж очолила збірна Франції – на її рахунку відразу тринадцять нагород. Другою стала команда Норвегії з дванадцятьма медалями. Третє місце зайняла Італія, яка виборола чотири нагороди.

Медальний залік чемпіонату світу з біатлону

  1. Франція – 13 медалей (6 золотих + 1 срібна + 6 бронзових)
  2. Норвегія – 12 (4 золоті + 5 срібних + 3 бронзові)
  3. Італія – 4 (1 золота + 3 срібні)
  4. Швеція – 3 (1 золота + 1 срібна + 1 бронзова)
  5. Німеччина – 3 (1 срібна + 2 бронзові)
  6. Латвія – 1 (1 срібна)
Теги: Христина Дмитренко чемпіонат світу біатлон

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