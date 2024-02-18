ЧС-2024 з біатлону: яке місце посіла Україна

Христина Дмитренко відібралася до масстарту вже на своєму дебютному чемпіонаті світу

Представниця України фінішувала 27-ю з відставанням від переможниці 4 хвилини 17,9 секунди

На Чемпіонаті світу з біатлону в Чехії завершилася передостання гонка змагань. Представниця України Христина Дмитренко посіла 27-ме місце в дебютному жіночому масстарті. Про це повідомляє Суспільне.

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Видання зазначає, що 24-річна Христина Дмитренко відібралася до масстарту вже на своєму дебютному чемпіонаті світу. На гонках Христина фінішувала 12-ю спринті та восьмою в індивідуальній гонці, що є топрезультатом України на цьогорічній першості.

Представниця України фінішувала 27-ю з відставанням від переможниці 4 хвилини 17,9 секунди.

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1. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 0+0+0+0) 34:37.2

2. Ліза Вітоцці (Італія, 0+0+0+0) +31.2

3. Лу Жанмонно (Франція, 1+0+0+0) +56.7

4. Жюлія Сімон (Франція, 0+1+1+1) +1:24.9

5. Ванесса Фойґт (Німеччина, 0+0+0+0) +1:29.7

6. Ліза Тереза Гаузер (Австрія, 0+0+0+1) +1:36.9

27. Христина Дмитренко (Україна, 1+0+1+1) +4:17.9

Нагадаємо, що Чемпіонат світу в неділю, 18 лютого, закриватиме чоловічий масстарт на 15 кілометрів. Початок змагань о 17:30 за київським часом.

До слова 17 лютого збірна України у складі Ірини Петренко, Юлії Джими, Анастасії Меркушиної та Христини Дмитренко посіла п'яте місце в жіночій естафеті на чемпіонаті світу.