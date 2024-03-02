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Україна сенсаційно здобула «срібло» в естафеті на юніорському чемпіонаті світу з біатлону

Христина Жиренко
glavcom.ua
Україна сенсаційно здобула «срібло» в естафеті на юніорському чемпіонаті світу з біатлону
Українські біатлоністи стали віцечемпіонами світу

Українці змогли пройти дистанцією без штрафних кіл

Юніорська збірна України з біатлону сьогодні, 2 березня, здобула срібні нагороди чемпіонату світу з біатлону. Варто зазначити, що букмекери та фахівці не вважали наших хлопців головними фаворитами змагань.

Наша четвірка у складі Степана Кінаша, Богдана Борковського, Сергія Супруна та Віталія Мандзина трималася впродовж перегонів на високих позиціях і змогла у підсумку здобути «срібло».

Українці змогли пройти дистанцією без штрафних кіл, використавши на восьми вогневих рубежах 11 додаткових патронів.

Чемпіонами світу стали норвежці, бронза – у французів.

Юніорський чемпіонат світу з біатлону

Отепяе, Естонія

Естафета

Юніори

  1. Норвегія (3 штрафні кола +12 додаткових патронів) 1:25:03,1
  2. Україна (0+11) +56,5
  3. Франція (1+10) +1:06,0
  4. Німеччина (1+13) +1:49,4
  5. Чехія (3+12) +2:08,4
  6. Польща (2+9) +2:42,1

 

Теги: біатлон Збірна України

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