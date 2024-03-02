Україна сенсаційно здобула «срібло» в естафеті на юніорському чемпіонаті світу з біатлону

Українці змогли пройти дистанцією без штрафних кіл

Юніорська збірна України з біатлону сьогодні, 2 березня, здобула срібні нагороди чемпіонату світу з біатлону. Варто зазначити, що букмекери та фахівці не вважали наших хлопців головними фаворитами змагань.

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Наша четвірка у складі Степана Кінаша, Богдана Борковського, Сергія Супруна та Віталія Мандзина трималася впродовж перегонів на високих позиціях і змогла у підсумку здобути «срібло».

Українці змогли пройти дистанцією без штрафних кіл, використавши на восьми вогневих рубежах 11 додаткових патронів.

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Чемпіонами світу стали норвежці, бронза – у французів.

Юніорський чемпіонат світу з біатлону

Отепяе, Естонія

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