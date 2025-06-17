Українські борці здобули 13 нагород на чемпіонаті Європи U17
На Чемпіонаті Європи U17 558 учасників із 32 країн розігрували медалі в жіночій, вільній та греко-римській боротьбі
Упродовж 11-15 червня в столиці Північної Македонії Скоп’є відбувався чемпіонат Європи U17 з боротьби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.
Упродовж п’яти змагальних днів 558 учасників із 32 країн розігрували медалі в жіночій, вільній та греко-римській боротьбі. Україну представили 30 спортсменів.
Наші юні борці та борчині на континентальній першості здобули 13 медалей.
Жіноча боротьба – 2 місце в командному заліку, 5 нагород:
- Срібло: Іванна Лук’яненко (в.к. 57 кг)
- Бронза: Каміла Кучма (в.к. 46 кг), Христина Демчук (в.к. 73 кг), Мартіна Модна (в.к. 43 кг), Олена Колубай (в.к. 49 кг)
Вільна боротьба – 2 місце в командному заліку, 5 медалей:
- Золото: Зораб Алоєв (в.к. 60 кг), Артур Костюк (в.к. 80 кг)
- Срібло: Роберт Алоєв (в.к. 51 кг), Ігор Олійник (в.к. 71 кг), Іван Заліско (в.к. 65 кг)
Греко-римська боротьба – 4 місце в командному заліку, 3 медалі:
- Срібло: Тимур Ларін (в.к. 92 кг)
- Бронза: Анатолій Новаченко (в.к. 110 кг), Денис Середин (в.к. 60 кг)
Нагадаємо, золото і срібло чемпіонату Європи здобули українські фехтувальники.
На континентальній першості у Генуї (Італія) у неділю, 15 червня, особисті медалі розіграли шпажисти і шаблістки.
Роман Свічкар став чемпіоном Європи у чоловічій індивідуальній шпазі. У фіналі він переміг віцечемпіона світу серед юніорів Маттео Гарассі – 15:11.
Для 31-річного харків'янина, дворазового призера чемпіонату світу, це перша в кар'єрі нагорода європейської першості.
Шаблістка Аліна Комащук також вперше в кар'єрі зійшла на особистий п'єдестал пошани чемпіонату Європи.
Наша олімпійська чемпіонка у фіналі з рахунком 6:15 поступилася четвертому номеру світового рейтингу Сарі Нутча з Франції і здобула срібло.
Для 32-річної фехтувальниці з Одеси це шоста в кар'єрі медаль чемпіонату Європи, але перша особиста.
Чемпіонат Європи триватиме до 19 червня.
У Федерації фехтування України повідомили, що Ольга Харлан не потрапила у заявку збірної на чемпіонат Європи-2025, бо не брала участі у підготовці команди.
«Ольга тільки відновила тренування (поки самостійні) після перерви, яку взяла після Олімпіади. У підготовці команди участі не брала, не мала звичної фехтувальної практики. Ольга поки займається загальною фізичною підготовкою, це не підготовка до конкретних стартів. Цей сезон вона відпочиває», – зазначили у федерації.
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