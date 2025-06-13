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Стало відомо, чому Харлан пропустить чемпіонат Європи з фехтування

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Стало відомо, чому Харлан пропустить чемпіонат Європи з фехтування
Ольга Харлан пропускає цей сезон

Харлан не брала участі у підготовці команди

У Федерації фехтування України повідомили, що Ольга Харлан не потрапила у заявку збірної на чемпіонат Європи-2025, бо не брала участі у підготовці команди. Про це інформує «Главком» з посиланням на ua.tribuna.com.

«Ольга тільки відновила тренування (поки самостійні) після перерви, яку взяла після Олімпіади. У підготовці команди участі не брала, не мала звичної фехтувальної практики. Ольга поки займається загальною фізичною підготовкою, це не підготовка до конкретних стартів. Цей сезон вона відпочиває», – зазначили у федерації.

З 14 по 19 червня італійська Генуя прийматиме чемпіонат Європи. Впродовж шести днів на доріжках «Блакитного павільйону Жана Нувеля» учасники та учасниці розіграють 12 комплектів нагород.

У складі нашої збірної – 12 спортсменів і 14 спортсменок. Шестеро є дебютантами чемпіонату Європи – це Олександра Бондар, Дар’я Гонцова, Анна Максименко, Богдан Боговін, Єлізар Дирда, Максим Гаравський.

Дев’ять фехтувальників, які вийдуть на доріжку в Генуї, раніше вже сходили на п’єдестал пошани ЧЄ – це Аліна Комащук, Олена Кравацька, Дарія Миронюк, Влада Харькова, Інна Бровко, Андрій Ягодка, Юрій Цап, Андрій Погребняк, Володимир Станкевич.

Наймолодша в нашій збірній – 17-річна Анна Максименко, найстарша – 38-річна Олена Кривицька.

Cклад збірної України

Жінки

  • Шабля: Аліна Комащук, Олена Кравацька, Олександра Бондар, Дар’я Гонцова
  • Рапіра: Дарія Миронюк, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова (особисті), Катерина Буденко (командні)
  • Шпага: Олена Кривицька, Влада Харькова, Інна Бровко, Джоан Фейбі Бежура (особисті), Анна Максименко (командні)

Чоловіки

  • Шабля: Андрій Ягодка, Юрій Цап, Олексій Стаценко, Богдан Боговін
  • Рапіра: Андрій Погребняк, Дмитро Чучукало, Єлізар Дирда, Максим Гаравський
  • Шпага: Євген Макієнко, Володимир Станкевич, Роман Свічкар, Нікіта Кошман

Нагадаємо, Максименко виграла золото молодіжного чемпіонату Європи з фехтування.

Теги: спорт Ольга Харлан Фехтування

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