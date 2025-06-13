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Українські борчині здобули чотири нагороди чемпіонату Європи U17

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українські борчині здобули чотири нагороди чемпіонату Європи U17
Срібну нагороду у вазі до 57 кг виборола Іванна Лук'яненко

Українки вибороли срібло та три бронзи

Чотири нагороди у перший день фіналів жіночої боротьби на чемпіонаті Європи U17 здобули юні українки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

Срібну нагороду виборола у вазі до 57 кг Іванна Лук'яненко. Мартіна Модна у категорії до 43 кг здолала угорку у «малому» фіналу і виборола бронзову медаль.

У «бронзовому» поєдинку перемогла безпрапорну суперницю і піднялася на третю сходинку п'єдесталу Олена Колубай (до 49 кг). Ще одна нагорода такого ж ґатунку у Христини Демчук у категорії до 73 кг, яка у своєму матчі взяла гору над нідерландкою.

У другий день фіналів за «бронзу» боротиметься Емма Талпа (до 40 кг). Ще три українки пройшли до втішних сутичок

До слова, українські борці греко-римського стилю посіли четверте місце у командному заліку чемпіонату Європи U17.

На континентальній першості у Скоп'є (Північна Македонія) наші спортсмени здобули три нагороди:

  • «Срібло»: Тимур Ларін (92 кг)
  • «Бронза»: Анатолій Новаченко (110)
  • «Бронза»: Денис Середин (60 кг)

Нагадаємо, українські армреслери – серед переможців та призерів чемпіонату Європи, що завершився у місті Клуж-Напока (Румунія).

Наша доросла збірна посіла третє командне місце, здобувши 9 медалей:

  • «Золото»: Руслана Симоненко (ліва рука).
  • «Срібло»: Ліна Деменко (права рука).
  • «Бронза»: Андрій Дендеберя (ліва рука); Ліна Деменко (ліва рука); Олег Жох (ліва рука); Артем Попов (ліва рука); Олег Михайленко (ліва рука); Руслана Симоненко (права рука); Лілія Занько (права рука).

У вікових категорія молодь та юніори українські спортсмени вибороли 56 нагород (13 золотих, 15 срібних, 28 бронзових).

У загальнокомандному заліку українці також стали третіми.

Теги: жіноча боротьба спорт

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