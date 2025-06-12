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Українські борці греко-римського стилю здобули три нагороди чемпіонату Європи U17

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українські борці греко-римського стилю здобули три нагороди чемпіонату Європи U17
Українці посіли четверте місце у командному заліку чемпіонату Європи U17

На континентальній першості у Скоп'є наші спортсмени здобули срібло та дві бронзи

Українські борці греко-римського стилю посіли четверте місце у командному заліку чемпіонату Європи U17. Про це повідомляє «Главком».

На континентальній першості у Скоп'є (Північна Македонія) наші спортсмени здобули три нагороди:

  • «Срібло»: Тимур Ларін (92 кг)
  • «Бронза»: Анатолій Новаченко (110)
  • «Бронза»: Денис Середин (60 кг)

Нагадаємо, українські армреслери – серед переможців та призерів чемпіонату Європи, що завершився у місті Клуж-Напока (Румунія).

Наша доросла збірна посіла третє командне місце, здобувши 9 медалей:

  • «Золото»: Руслана Симоненко (ліва рука).
  • «Срібло»: Ліна Деменко (права рука).
  • «Бронза»: Андрій Дендеберя (ліва рука); Ліна Деменко (ліва рука); Олег Жох (ліва рука); Артем Попов (ліва рука); Олег Михайленко (ліва рука); Руслана Симоненко (права рука); Лілія Занько (права рука).

У вікових категорія молодь та юніори українські спортсмени вибороли 56 нагород (13 золотих, 15 срібних, 28 бронзових).

У загальнокомандному заліку українці також стали третіми.

Теги: греко-римська боротьба спорт

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