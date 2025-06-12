Українські борці греко-римського стилю здобули три нагороди чемпіонату Європи U17
На континентальній першості у Скоп'є наші спортсмени здобули срібло та дві бронзи
Українські борці греко-римського стилю посіли четверте місце у командному заліку чемпіонату Європи U17. Про це повідомляє «Главком».
На континентальній першості у Скоп'є (Північна Македонія) наші спортсмени здобули три нагороди:
- «Срібло»: Тимур Ларін (92 кг)
- «Бронза»: Анатолій Новаченко (110)
- «Бронза»: Денис Середин (60 кг)
Нагадаємо, українські армреслери – серед переможців та призерів чемпіонату Європи, що завершився у місті Клуж-Напока (Румунія).
Наша доросла збірна посіла третє командне місце, здобувши 9 медалей:
- «Золото»: Руслана Симоненко (ліва рука).
- «Срібло»: Ліна Деменко (права рука).
- «Бронза»: Андрій Дендеберя (ліва рука); Ліна Деменко (ліва рука); Олег Жох (ліва рука); Артем Попов (ліва рука); Олег Михайленко (ліва рука); Руслана Симоненко (права рука); Лілія Занько (права рука).
У вікових категорія молодь та юніори українські спортсмени вибороли 56 нагород (13 золотих, 15 срібних, 28 бронзових).
У загальнокомандному заліку українці також стали третіми.
Коментарі
Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]