Україна здобула 42 нагороди на молодіжному чемпіонаті Європи з пляжної боротьби

Континентальну першість приймало хорватське місто Пореч

16 чемпіонів, 12 срібних та 14 бронзових призерів – з таким результатом завершили українці виступ на чемпіонаті Європи з пляжної боротьби серед юніорів, кадетів та юнаків. Про це інформує «Главком».

У командному заліку континентальної першості, яку приймало хорватське місто Пореч, наші борці посіли перші місця у вікових категоріях U15 серед юнаків та дівчат, U17 серед кадеток та U20 серед юніорів та юніорок, а також друге місце серед кадетів U17.

Срібну медаль у ваговій категорії 60 кг серед юнаків здобув 13-річний Кирило Ілляшенко з міста Суми. У квітні цього року він потрапив під російський ракетний обстріл іскандерами у центрі Сум, коли разом з мамою їхав автобусом на тренування.

Хлопець не розгубився: вибив вікно, відчинив двері та допоміг пасажирам вибратись назовні.

Три уламки влучили Кирилу в голову, коли він витягував поранених з автобуса. Юний спортсмен пройшов реабілітацію в Болгарії, за кілька тижнів повернувся до тренувань і виборов для України медаль чемпіонату Європи.

Нагадаємо, Назар Чепурний став бронзовим призером Євро-2025 зі спортивної гімнастики.

Загалом учасниками фіналу в опорному стрибку на Євро-2025 стали вісім атлетів, зокрема і українець Назар Чепурний. До боротьби за медалі український спортивний гімнаст вийшов з третім результатом у кваліфікації – набрав 14.466 балів.

Для Чепурного фінал в опорному стрибку став третім на цьогорічній континентальній першості. Перед цим він фінішував на 14-му місці в особистому багатоборстві та зупинився за крок від подіуму у вільних вправах.

Як минув фінал в опорному стрибку?

У фіналі усі учасники виконували по дві спроби: бали сумувалися та ділилися на два. Результат визначав середній показник після двох стрибків.

Чепурний відкривав фінал в опорному стрибку. Українець виконав обидва стрибки складністю 5.2: за першу спробу Назар отримав 14.500 балів, однак у другому зміг покращити результат за рахунок кращого приземлення – 14.666.

Середній бал за виступ Чепурного склав 14.583 бали. Цього результату українцю вистачило, щоб здобути «бронзу» чемпіонату Європи. Від другого місця, яке посів британець Джейк Джерман, Назара відділили 0.15 балів. Чемпіоном став вірменин Артур Давтян з результатом 14.799 балів.

Євро-2025 зі спортивної гімнастики. Опорний стрибок