Україна здобула першу нагороду чемпіонату Європи з боротьби U17

У сутичці за бронзу Анатолій переміг Матеуша Ярослава Томелка з Польщі з рахунком 5:0

Бронзовим призером став борець греко-римського стилю Анатолій Новаченко

України здобула першу медаль на чемпіонаті Європи з боротьби U17, що розпочався у Скоп'є (Північна Македонія). Про це повідомляє «Главком».

Бронзовим призером став борець греко-римського стилю Анатолій Новаченко у категорії до 110 кг.

У сутичці за бронзу Анатолій переміг Матеуша Ярослава Томелка з Польщі з рахунком 5:0.

Також сьогодні у золотому фіналі візьме участь Тимура Ларіна. Ще троє українських борців змагатимуться у втішних сутичках.

Також сьогодні розпочнуться змагання у жіночій боротьбі.

Нагадаємо, українські армреслери – серед переможців та призерів чемпіонату Європи, що завершився у місті Клуж-Напока (Румунія).

Наша доросла збірна посіла третє командне місце, здобувши 9 медалей:

«Золото»: Руслана Симоненко (ліва рука).

«Срібло»: Ліна Деменко (права рука).

«Бронза»: Андрій Дендеберя (ліва рука); Ліна Деменко (ліва рука); Олег Жох (ліва рука); Артем Попов (ліва рука); Олег Михайленко (ліва рука); Руслана Симоненко (права рука); Лілія Занько (права рука).

У вікових категорія молодь та юніори українські спортсмени вибороли 56 нагород (13 золотих, 15 срібних, 28 бронзових).

У загальнокомандному заліку українці також стали третіми.