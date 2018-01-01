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    Українські паралімпійці на Кубку світу з лижних перегонів здобули ще три медалі

    Дві з них були золотими, а третя – бронзовою
    Національна паралімпійська збірна команда України, у складі 22 спортсменів-паралімпійців, у третій день змагань Кубку світу з лижних перегонів, що проходить у німецькому Оберріді, виборола дві золоті й одну бронзову медалі у лижних перегонах (спринті). Таким чином, за підсумками третього дня змагань у команди паралімпійців України дев’ять
    • Сьогодні, 11:25
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    Дві з них були золотими, а третя – бронзовою

    Національна паралімпійська збірна команда України, у складі 22 спортсменів-паралімпійців, у третій день змагань Кубку світу з лижних перегонів, що проходить у німецькому Оберріді, виборола дві золоті й одну бронзову медалі у лижних перегонах (спринті).

    Таким чином, за підсумками третього дня змагань у команди паралімпійців України дев’ять високих нагород: три золоті, три срібні та три бронзові медалі.

    Про це інформує офіційний сайт Національного комітету спорту інвалідів України.

    Загалом у цьому Кубку світу беруть участь близько 200 спортсменів-паралімпійців з 29-ти країн, у тому числі команда Росії, яка виступає під нейтральним прапором.

    Золоті нагороди третього дня змагань у команди України у доробку Ляшенко Людмили та Вовчинського Григорія.

    Бронзову нагороду виборов Рептюх Ігор.

    За підсумками третього дня змагань українці займають другу позицію після команди, що виступає під нейтральним прапором.

    У четвер, 25 січня, розпочинаються змагання з біатлону.

    Читайте також: Українські паралімпійці здобули вже шість нагород на Кубку світу з лижних перегонів.

    Кубок світу українці Паралімпійські Ігри лижний спорт
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