Українські паралімпійці на Кубку світу з лижних перегонів здобули ще три медалі

Дві з них були золотими, а третя – бронзовою

Національна паралімпійська збірна команда України, у складі 22 спортсменів-паралімпійців, у третій день змагань Кубку світу з лижних перегонів, що проходить у німецькому Оберріді, виборола дві золоті й одну бронзову медалі у лижних перегонах (спринті). Таким чином, за підсумками третього дня змагань у команди паралімпійців України дев’ять



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Дві з них були золотими, а третя – бронзовою

Національна паралімпійська збірна команда України, у складі 22 спортсменів-паралімпійців, у третій день змагань Кубку світу з лижних перегонів, що проходить у німецькому Оберріді, виборола дві золоті й одну бронзову медалі у лижних перегонах (спринті).

Таким чином, за підсумками третього дня змагань у команди паралімпійців України дев’ять високих нагород: три золоті, три срібні та три бронзові медалі.

Про це інформує офіційний сайт Національного комітету спорту інвалідів України.

Загалом у цьому Кубку світу беруть участь близько 200 спортсменів-паралімпійців з 29-ти країн, у тому числі команда Росії, яка виступає під нейтральним прапором.

Золоті нагороди третього дня змагань у команди України у доробку Ляшенко Людмили та Вовчинського Григорія.

Бронзову нагороду виборов Рептюх Ігор.

За підсумками третього дня змагань українці займають другу позицію після команди, що виступає під нейтральним прапором.

У четвер, 25 січня, розпочинаються змагання з біатлону.

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