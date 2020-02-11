Українські стрибунки у висоту Магучих, Геращенко і Левченко зайняли весь п’єдестал у Словаччині



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Ярослава Магучих, Ірина Геращенко і Юлія Левченко не пустили на п'єдестал нікого, крім українок Скрін-шот

Ярослава Магучих залишається непереможною

Українські легкоатлетки зайняли весь п’єдестал на змаганнях у словацькому місті Баньска Бистриця.

Четверту поспіль після львівського меморіалу Дем’янюка, перемог у німецьких Коттбусі і Карлсруе здобула 18-річна Ярослава. На цей раз віце-чемпіонка світу обійшлася без рекордів, тріумфувавши зі «скромними» як для себе 1,96 метра. Цю висоту вихованка Тетяни Степанової взяла з другої спроби, а двометрової вершини здолати не змогла.

Друге й третє місця з результатом 1,93 м посіли Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Ірина стала другою, бо взяла цю висоту з першої спроби, а Юлія – з третьої.

Нагадаємо, що Левченко виграла Різдвяні старти у Києві, а в Коттбусі і Карлсруе була другою слідом за Магучих. Геращенко ставала другою після ще однієї українки Юлії Чумаченко в чеському Тршинці.