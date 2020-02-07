Українська стрибунка у висоту перемогла в Чехії з повторенням найкращого результату в сезоні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Чумаченко вдруге поспіль показала однаковий результат Жорстка атлетика

Юлія Чумаченко демонструє стабільність

У чеській Остраві відбулися змагання Czech Indoor Gala, які зазвичай користуються популярністю серед українських атлетів.

В жінок у секторі для стрибків у висоту не було рівних Юлії Чумаченко. Вона з першої спроби взяла висоту 1,92 чим і забезпечила собі перемогу з повторенням найкращого результату сезону. За два дні до того Юлія з таким же результатом стала другою на турнірі в іншому чеському місті Тршинець. А перемогла там ще одна наша співвітчизниця Ірина Геращенко, яка теж у найкращій спробі підкорила планку на висоті 1,92 м, але використала для цього менше спроб.

«Тут знову було добре. Я перемагала тут торік, перемогла і цього разу. Острава – моє щасливе місце. Тут гарне покриття і були сильні суперниці», - прокоментувала свою перемогу Чумаченко.

В секторі для стрибків у довжину срібну нагороду здобув Владислав Мазур з результатом 7,77 метра, які він показав в заключній спробі, поступившись переможцеві, греку Мільтіадісу Тентоґлу 27-ми сантиметрами. Його результат – 8,04 м. Найкращий результат сезону Владислава складає 7,84 метра, які він показав у німецькому Карлсруе 31 січня в рамках змагань Indoor Meeting він здобув бронзову нагороду.

Особистим рекордом закінчився виступ для Євгена Гуцола на 800-метрівці. В гарній компанії Євген показав 1.47,81, що відтепер є найкращим результатом сезону в Україні.

Наталія Юрчук на 60-метрівці з бар’єрами показала свій найкращий результат в сезоні – 8,35 секунди - та фінішувала п’ятою.

Джерело: Жорстка атлетика