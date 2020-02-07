  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українська стрибунка у висоту перемогла в Чехії з повторенням найкращого результату в сезоні

    • Розсилка
    Юлія Чумаченко вдруге поспіль показала однаковий результат - Українська стрибунка у висоту перемогла в Чехії з повторенням найкращого результату в сезоні
    Юлія Чумаченко вдруге поспіль показала однаковий результат
    Жорстка атлетика

    Юлія Чумаченко демонструє стабільність

    У чеській Остраві відбулися змагання Czech Indoor Gala, які зазвичай користуються популярністю серед українських атлетів.

    В жінок у секторі для стрибків у висоту не було рівних Юлії Чумаченко. Вона з першої спроби взяла висоту 1,92 чим і забезпечила собі перемогу з повторенням найкращого результату сезону. За два дні до того Юлія з таким же результатом стала другою на турнірі в іншому чеському місті Тршинець. А перемогла там ще одна наша співвітчизниця Ірина Геращенко, яка теж у найкращій спробі підкорила планку на висоті 1,92 м, але використала для цього менше спроб.

    «Тут знову було добре. Я перемагала тут торік, перемогла і цього разу. Острава – моє щасливе місце. Тут гарне покриття і були сильні суперниці», - прокоментувала свою перемогу Чумаченко.

    В секторі для стрибків у довжину срібну нагороду здобув Владислав Мазур з результатом 7,77 метра, які він показав в заключній спробі, поступившись переможцеві, греку Мільтіадісу Тентоґлу 27-ми сантиметрами. Його результат – 8,04 м. Найкращий результат сезону Владислава складає 7,84 метра, які він показав у німецькому Карлсруе 31 січня в рамках змагань Indoor Meeting він здобув бронзову нагороду.

    Особистим рекордом закінчився виступ для Євгена Гуцола на 800-метрівці. В гарній компанії Євген показав 1.47,81, що відтепер є найкращим результатом сезону в Україні.

    Наталія Юрчук на 60-метрівці з бар’єрами показала свій найкращий результат в сезоні – 8,35 секунди - та фінішувала п’ятою.

     Читайте також: Мільйон для Магучих. Яке фінансування отримають українські легкоатлети у 2020-му

    Джерело: Жорстка атлетика

    стрибки у висоту легка атлетика Владислав Мазур Євген Гуцол Юлія Чумаченко Мілтіадіс Тентоґлу Ірина Геращенко (легкоатлетка) Наталія Юрчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ