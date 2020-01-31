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    Українка Ярослава Магучих зі світовим рекордом виграла змагання в Німеччині

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    Перед стартом змагань Ярослава Магучих фотографувалася з легендарними стрибунами з жердиною - Рено Лавіллені та Семом Кендріксом - Українка Ярослава Магучих зі світовим рекордом виграла змагання в Німеччині
    Перед стартом змагань Ярослава Магучих фотографувалася з легендарними стрибунами з жердиною - Рено Лавіллені та Семом Кендріксом
    Indoor Meeting Karlsruhe

    Юлія Левченко посіла друге місце

    18-річна українка Ярослава Магучих побила юніорський світовий рекорд у стрибках у висоту в приміщенні. Попередній 2,01 м – вона встановила два тижні тому на Меморіалі Дем’янюка у Львові.

    Сьогодні, 31 січня, вихованка Тетяни Степанової перемогла на змаганнях в німецькому Карлсруе з результатом 2,02 метри. Окрім всього іншого, то національний рекорд України в приміщенні. Попереднє найвище досягнення встановила Віта Паламар у 2008-му і повторила сама Ярослава Магучих у 2020-му.

    Друге місце посіла ще одна українка Юлія Левченко, яка показала результат 1,99 м, хоча в третій спробі була близькою до того, щоб підкорити планку на висоті 2,02 м.

    Третю позицію з особистим рекордом – 1,96 м – посіла німкеня Імке Оннен.

    Українка Ірина Геращенко з результатом 1,93 м стала п'ятою.

    Нагадаємо, що торік Ярослава Магучих виграла срібло чемпіонату світу з юніорським світовим рекордом на відкритих стадіонах – 2,04 м.

    Між тим, вже виступили на легкоатлетичних змаганнях у Карлсруе ще дві українки. Киянка Тетяна Мельник посіла з результатом 52,96 секунди четверте місце з бігу на 400 метрів. Ліссане де Вітте з Нідерландів, яка стала третьою, Тетяна програла 26 сотих. Сьомою на цій же дистанції стала Анастасія Бризгіна (результат – 54,57).

     Читайте також: Ярослава Магучих ефектно виграла у Юлії Левченко в першому українському дербі в 2020 році
    Юлія Левченко стрибки у висоту легка атлетика рекорд Тетяна Мельник Ярослава Магучих Анастасія Бризгіна Тетяна Степанова Імке Оннен Ірина Геращенко (легкоатлетка) Віта Паламар Ліссане де Вітте
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