Ярослава Магучих ефектно виграла у Юлії Левченко в першому українському дербі в 2020 році



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Ярослава Магучих цьогоріч непереможна ФЛАУ

18-річна українка вдруге цьогоріч перемогла, Юлія стала другою

18-річна українська легкоатлетка Ярослава Магучих стала переможницею турніру в німецькому Коттбусі.

В день, коли був офіційно ратифікований і затверджений встановлений Ярославою на торішньому чемпіонаті світу молодіжний рекорд Європи у стрибках у висоту (2,04 метри), вихованка Тетяни Степанової здобула другу знакову перемогу в 2020 році.

Підкоривши висоту 1,98 м, Магучих стала першою, випередивши землячку Юлію Левченко, котра спершу з третьої спроби підкорила планку на висоті 1,94 і 1,96 м, а потім не змогла взяти 1,98 м. Хоча у заключній спробі Юлія була дуже близькою до успіху.

Магучих перших чотири висоти взяла з першої спроби, з 1,96 впоралася з другої, з 1,98 - з третьої. Залишившись у секторі на самоті, Ярослава намагалася побити національний рекорд, який належить їй і Віті Паламар та рівняється 2,01 м. Проте всі три спроби на висоті 2,02 виявилися невдалими. При цьому другим стрибком Магучих була дуже близькою до мети.

Третє місце посіла з результатом 1,94 м полячка Каміла Ліцвінко.

Нагадаємо, що рік Ярослава розпочала, встановивши юніорський світовий рекорд у приміщеннях (2,01 м) на Меморіалі Дем’янюка у Львові.

Левченко натомість перемогла на Різдвяних стартах у Києві з результатом два метри рівно. В очному протистоянні зіркові українки в 2020-му зійшлися вперше.