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    Українські багатоборки зайняли весь п’єдестал престижного турніру в Таллінні

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    Початок року складається для Аліни Шух обнадійливо - Українські багатоборки зайняли весь п’єдестал престижного турніру в Таллінні
    Початок року складається для Аліни Шух обнадійливо
    Kergejõustik

    Аліна Шух, Анна Касьянова і Римма Буйненко не пустили до трійки нікого

    Три українських легкоатлетки окупували вершину підсумкового протоколу в п’ятиборстві на престижному міжнародному турнірі Indoor Combined Events в естонській столиці Таллінні.

    Виграла змагання чемпіонка світу-2017 серед юніорів у метанні списа Аліна Шух. Другою стала чемпіонка світу-2013 у семиборстві Ганна Касьянова. Третє місце – в Римми Буйненко.

    20-річна Аліна Шух, яка торік не могла повноцінно виступати через травми, перемогла з сумою 4518. Її результати в окремих видах: біг 60 м з бар’єрами – 8,79 секунди; стрибки у висоту – 1,87 м; штовхання ядра – 13,47 м; стрибки у довжину – 6,06 м; біг 800 м – 2.16,60.

    36-річна Ганна Касьянова набирає форму після народження дитини. Її окремі показники наступні: біг 60 м з бар’єрами – 8,40 секунди; стрибки у висоту – 1,78 м; штовхання ядра – 14,11 м; стрибки у довжину – 5,87 м; біг 800 м – 2.18,38. Загальна сума балів – 4449.

    Римма Буйненко посіла третє місце з результатом 4360 очок. Вона пробігла 60 м з бар’єрами за 8,34 секунди, стрибнула у висоту на 1,78 м, штовхнула ядро на 13,13 м, стрибнула у довжину на 6,16 м і пробігла 800 метрів за 2.28,58.

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    Українські багатоборки зайняли весь п’єдестал престижного турніру в Таллінні
    Українські багатоборки зайняли весь п’єдестал престижного турніру в Таллінні
    Українські багатоборки зайняли весь п’єдестал престижного турніру в Таллінні
    Українські багатоборки зайняли весь п’єдестал престижного турніру в Таллінні
    Українські багатоборки зайняли весь п’єдестал престижного турніру в Таллінні
    Українські багатоборки зайняли весь п’єдестал престижного турніру в Таллінні
    Українські багатоборки зайняли весь п’єдестал престижного турніру в Таллінні
    Kergejõustik

    Нагадаємо, що на цих же змаганнях, чоловік Анни Касьянової Олексій посів третє місце.

     Читайте також: Найгарніша пара української легкої атлетики: Фату на нашому весіллі може нести донечка
    Ганна Касьянова багатоборство легка атлетика Аліна Шух Дарина Слобода Римма Буйненко
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