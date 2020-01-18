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    18-річна Ярослава Магучих розпочала рік з повторення давнього національного рекорду

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    Ярослава Магучих підкорила чергову вершину - 18-річна Ярослава Магучих розпочала рік з повторення давнього національного рекорду
    Ярослава Магучих підкорила чергову вершину
    Фото із соцмереж

    Юна віце-чемпіонка світу розпочала олімпійський рік блискуче

    18-річна дніпрянка Ярослава Магучих упевнено виграла Меморіал Дем’янюка у Львові. Не просто виграла, а повторила встановлений 12 років тому у Валенсії (Іспанія) Вітою Паламар національний рекорд у стрибках у висоту.

    Ярославі підкорилася висота 2,01 метра і це її найкращий у кар’єрі результат у залах.

    Нагадаємо, що торік Магучих шокувала спортивний світ. Вона стала чемпіонкою Європи серед молоді і віце-чемпіонкою світу серед дорослих. Але вразила низкою фантастичних результатів. Спершу Ярослава ще у 17-річному віці стала наймолодшою атлеткою в історії, якій підкорилася висота два метри. З ним Магучих стала наймолодшою переможницею етапу «Діамантової ліги».

    Пізніше на чемпіонаті світу в Досі Ярослава показала однаковий результат з чемпіонкою – росіянкою Марією Ласіцкене. Продемонстровані тоді Ярославою 2,04 м – світовий рекорд серед молоді.

    За підсумками року Ярославу визнали найкращою молодою легкоатлеткою в Європі і світі, а також найобдарованішою молодою спортсменкою Старого Світу.

    Також варто сказати, що чудово розпочала цей рік ще одна топова українська стрибунка у висоту Юлія Левченко. На «Різдвяних стартах» у Києві віце-чемпіонка світу-2017 перемогла з результатом два метри рівно.

     Читайте також: Стрибки, ласкаві кішки і кохання. Душевне інтерв’ю з юною спортивною зіркою Ярославою Магучих
    Юлія Левченко стрибки у висоту легка атлетика Ярослава Магучих Віта Паламар
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