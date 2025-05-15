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НБА оштрафувала на $50 тис. форварда «Голден Стейт» за образу суддів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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НБА оштрафувала на $50 тис. форварда «Голден Стейт» за образу суддів
Гріна було покарано за «неприйнятні коментарі, які ставлять під сумнів чесність суддів»
фото: USA TODAY Sports

Грін натякнув суддям, що вони намагаються забезпечити потрібну різницю в рахунку в букмекерських цілях.

Гравця «Голден Стейт» Дреймонда Гріна оштрафовано на $50 тисяч за образи арбітрів в ході чвертьфінальної серії плей-оф між «Голден Стейт» та «Міннесотою». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НБА.

Грін під час третього матчу серії плей-оф натякнув суддям, що вони намагаються забезпечити потрібну різницю в рахунку в букмекерських цілях.

«Більше п'яти очок. Я розумію, що ви робите», – цитує ESPN висловлювання Гріна.

Як заявила пресслужба НБА, баскетболіста покарано за «неприйнятні коментарі, які ставлять під сумнів чесність суддів».

У підсумку, «Голден Стейт» програв третій поєдинок та загалом всю серію з рахунком 1:4.

Нагадаємо, визначилися всі пари 1/4 фіналу Кубка Ларрі О'Брайєна.

В 1/4 фіналу плей-оф НБА зіграють:

  • «Індіана Пейсерс» – «Клівленд Кавальєрс»
  • «Денвер Наггетс» – «Оклахома-Сіті Тандер»
  • «Нью-Йорк Нікс» – «Бостон Селтікс»
  • «Міннесота Тімбервулріз» – «Голден Стейт Уорріорз»

Чинним переможцем НБА є «Бостон», який у минулорічному фіналі обіграв «Даллас Маверікс» у серії з п'яти матчів.

Нагадаємо, 1 травня у Лос-Анджелесі завершився п'ятий матч першого раунду плей-оф НБА між «Лос-Анджелес Лейкерс» українця Олексія Леня та «Міннесотою Тімбервулвз».

«Міннесота» здобули перемогу з результатом 103:96 і виграли серію із загальним рахунком 4-1 (117:95, 85:94, 116:104, 116:113, 103:96).

Найрезультативнішим гравцем матчу став словенський захисник «Лейкерс» Лука Дончич, який набрав 28 очок, зібрав сім підбирань і віддав дев'ять передач.

40-річний легкий форвард каліфорнійців Леброн Джеймс приніс своїй команді 22 очки, а також зробив шість результативних передачах та сім підбирань.

Олексій Лень у п'ятому матчі з «Міннесотою» на майданчику не з'являвся.

В активі французького центрового «Тімбервулвз» Руді Гобера дабл-дабл – 27 очок і 24 підбирання.

Теги: баскетбол НБА

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