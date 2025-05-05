Ягупова з «Валенсією» вийшла у фінал чемпіонату Іспанії з баскетболу
У фінальній серії «Валенсія» зіграє проти «Сарагоси»
Капітан жіночої збірної України Аліна Ягупова вдруге поспіль зіграє з «Валенсією» у фіналі чемпіонату Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
В півфінальній серії проти «Перфумеріас Авеніда» після виїзної нічиєї 76:76 вдома «Валенсія» виграла 75:62, пробившись до фіналу.
Аліна Ягупова відіграла 31 хвилину, набрала 11 очок (1/3 двоочкові, 3/7 триочкові), зробила 3 підбирання, 6 передач, 1 перехоплення при 1 фолі та 2 втратах.
У фінальній серії діючий чемпіон Іспанії «Валенсія» зіграє проти «Сарагоси».
Нагадаємо, після перемоги «Голден Стейт Уорріорз» у сьомому матчі 1/8 фіналу плей-офф НБА з «Х'юстон Рокетс» визначилися всі пари 1/4 фіналу Кубка Ларрі О'Брайєна.
В 1/4 фіналу плей-оф НБА зіграють:
- «Індіана Пейсерс» – «Клівленд Кавальєрс»
- «Денвер Наггетс» – «Оклахома-Сіті Тандер»
- «Нью-Йорк Нікс» – «Бостон Селтікс»
- «Міннесота Тімбервулріз» – «Голден Стейт Уорріорз»
Варто зазначити, що перший матч 1/4 фіналу плей-оф між «Індіаною» та «Клівлендом» пройшов уже цієї ночі. Гра завершилася перемогою Індіани – 121:112.
Чинним переможцем НБА є «Бостон», який у минулорічному фіналі обіграв «Даллас Маверікс» у серії з п'яти матчів.
Нагадаємо, 1 травня у Лос-Анджелесі завершився п'ятий матч першого раунду плей-оф НБА між «Лос-Анджелес Лейкерс» українця Олексія Леня та «Міннесотою Тімбервулвз».
«Міннесота» здобули перемогу з результатом 103:96 і виграли серію із загальним рахунком 4-1 (117:95, 85:94, 116:104, 116:113, 103:96).
Найрезультативнішим гравцем матчу став словенський захисник «Лейкерс» Лука Дончич, який набрав 28 очок, зібрав сім підбирань і віддав дев'ять передач.
40-річний легкий форвард каліфорнійців Леброн Джеймс приніс своїй команді 22 очки, а також зробив шість результативних передачах та сім підбирань.
Олексій Лень у п'ятому матчі з «Міннесотою» на майданчику не з'являвся.
В активі французького центрового «Тімбервулвз» Руді Гобера дабл-дабл – 27 очок і 24 підбирання.
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