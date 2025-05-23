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Троє українських баскетболістів стали переможцями чемпіонату Латвії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Троє українських баскетболістів стали переможцями чемпіонату Латвії
ВЕФ здобув 12-й титул чемпіонів Латвії

Санон, Бобров і Сидоров вперше стали чемпіонами Латвії

Тріо українців Іссуф Санон, В'ячеслав Бобров та Ілля Сидоров стали чемпіонами Латвії з баскетболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«ВЕФ» українців обіграв на виїзді «Вентспілс» 93:91 і виграв фінальну серію 4:0.

Іссуф Санон відіграв 36 хвилин, набрав 25 очок (4/8 двоочкові, 5/11 триочкові, 2/2 штрафні), віддав 11 передач, зробив 5 підбирань, 1 перехоплення при 2 втратах та 4 фолах.

В'ячеслав Бобров зіграв 35 хвилин, набрав 18 очок (6/9 двоочкові, 1/2 триочкові, 3/4 штрафні), зібрав 12 підбирань, віддав 4 передачі при 2 втратах та 1 фолі.

Ілля Сидоров провів на майданчику 20 хвилин, набрав 3 очки (0/2 двоочкові, 1/4 триочкові), зібрав 2 підбирання, віддав 4 передачі при 4 фолах.

Якщо для ВЕФ це 12-й титул чемпіонів Латвії і сьомий поспіль, то Санон, Бобров і Сидоров вперше стали чемпіонами Латвії.

В цьому сезоні ВЕФ виграв Кубок Латвії, а Санон став MVP фіналу. Також ВЕФ став чемпіоном Латвійсько-естонської ліги - Санон став MVP регулярного чемпіонату, а Бобров – MVP фіналу.

Нагадаємо, «Валенсія» здобула третій поспіль титул чемпіонок Іспанії, обігравши на виїзді «Сарагосу» 71:63 і вигравши фінальну серію з рахунком 2:0.

Капітан жіночої збірної України і один з лідерів «Валенсії» Аліна Ягупова у вирішальному матчі провела на майданчику 29 хвилин, набрала 9 очок (1/3 двоочкові, 2/3 триочкові, 1/1 штрафні), зібрала 5 підбирань, зробила 1 передачу, 1 перехоплення при 5 фолах та 6 втратах.

Для Аліни Ягупової це другий титул чемпіонки Іспанії, також в минулому році вона вигравала Кубок Іспанії.

В цьому сезоні Ягупова зіграла в чемпіонаті в 32 матчах, в середньому граючи 23.1 хвилину, набираючи 9.3 очка, 2.8 підбирання, 3.5 передачі.

В Євролізі «Валенсія» зайняла четверте місце. Там у Ягупової 15 матчів, в яких вона набирала 11.1 очка, 3.5 підбирання, 3.5 передачі за 29.6 хвилин в середньому на майданчику.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів.

Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

FIBA має намір повернутись до питання щодо відсторонення росіян і білорусів на наступному засіданні виконкому організації у серпні

«Статус Росії та Білорусії продовжено до наступного засідання виконкому FIBA, яке відбудеться у серпні 2025 року», – йдеться у повідомленні.

У 2022 році FIBA ​​усунула збірні Росії та Білорусії від участі у змаганнях під егідою організації через російську агресію проти України. Заборона на участь команд у змаганнях діє також на клубному рівні.

Теги: Ілля Сидоров Іссуф Санон баскетбол

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