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Клуб Леня завершив боротьбу у плей-оф НБА

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Клуб Леня завершив боротьбу у плей-оф НБА
«Лос-Анджелес Лейкерс» Леня поступився «Міннесоті» у першому раунді плей-оф НБА
фото: FIBA

Олексій Лень у п'ятому матчі з «Міннесотою» на майданчику не з'являвся

Сьогодні, 1 травня, у Лос-Анджелесі завершився п'ятий матч першого раунду плей-оф НБА між «Лос-Анджелес Лейкерс» українця Олексія Леня та «Міннесотою Тімбервулвз». Про це повідомляє «Главком».

«Міннесота» здобули перемогу з результатом 103:96 і виграли серію із загальним рахунком 4-1 (117:95, 85:94, 116:104, 116:113, 103:96).

Найрезультативнішим гравцем матчу став словенський захисник «Лейкерс» Лука Дончич, який набрав 28 очок, зібрав сім підбирань і віддав дев'ять передач.

40-річний легкий форвард каліфорнійців Леброн Джеймс приніс своїй команді 22 очки, а також зробив шість результативних передачах та сім підбирань.

Олексій Лень у п'ятому матчі з «Міннесотою» на майданчику не з'являвся.

В активі французького центрового «Тімбервулвз» Руді Гобера дабл-дабл – 27 очок і 24 підбирання.

«Міннесота» в наступній стадії зіграє з переможцем серії між «Х'юстон Рокетс» і «Голден Стейт Уорріорз» (рахунок серії: 2-3).

Нагадаємо, захисник «Сан‑Антоніо» Стефон Касл став переможцем голосування за звання «Новачка року» в регулярному чемпіонаті НБА

Переможця премії визначила міжнародна група зі 100 представників медіа. За підсумками опитування Касл набрав 482 бали. Закарі Рісашер з «Атланти», який посів друге місце, набрав 245 балів. Джейлен Веллс із «Мемфісу» замкнув трійку і набрав 123 бали.

Касл у середньому набирав 14,7 очка, робив 4,1 передачі, здійснював 3,7 підбирання у матчах регулярного сезону. На паркеті в середньому він провів 26,7 хвилини.

«Сан-Антоніо» посів 13-е місце у Західній конференції, здобувши 34 перемоги у 82 матчах.

Теги: Олексій Лень Лос-Анджелес Лейкерс НБА баскетбол

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