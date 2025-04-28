Українська баскетболістка стала чемпіонкою Швейцарії
Міріам Уро-Ніле у переможному матчі зіграла 38 хвилин
30-річна центрова збірної України з баскетболу та швейцарського «Ньону» Міріам Уро-Ніле здобула перемогу в чемпіонаті Швейцарії. Про це повідомляє «Главком».
«Ньон» української баскетболістки Міріам Уро-Ніле оформив чемпіонство в Швейцарії, обігравши вдома «Фрібург» 69:58 і вигравши фінальну серію у переможця регулярного чемпіонату 3:1.
Міріам Уро-Ніле у переможному матчі зіграла 38 хвилин, набрала 14 очок (3/8 двоочкові, 0/5 триочкові, 8/8 штрафні), зібрала 13 підбирань, віддала 2 передачі, поставила 1 блок-шот при 2 втратах та 3 фолах.
До слова, визначилися всі учасники основної сітки плей-оф НБА.
У Східній конференції восьму путівку завоював «Маямі Хіт», на Заході остання квота у плей-оф дісталася «Мемфіс Гріззліз».
Таким чином, стали відомі усі пари першого раунду плей-оф НБА.
Зокрема, клуб українського центрового Олексія Леня «Лос-Анджелес Лейкерс» у першому раунді плей-оф Західної конференції зіграє з «Міннесотою Тімбервулвз».
Східна конференція
- (1) «Клівленд Кавальєрс» – (8) «Майамі Хіт»
- (4) «Індіана Пейсерс» – (5) «Мілуокі Бакс»
- (3) «Нью-Йорк Нікс» – (6) «Детройт Пістонс»
- (2) «Бостон Селтікс» – (7) «Орландо Меджік»
Західна конференція
- (1) «Оклахома-Сіті Тандер» – (8) «Мемфіс Гріззліз»
- (4) «Денвер Наггетс» – (5) «Лос-Анджелес Кліпперс»
- (3) «Лос-Анджелес Лейкерс» – (6) «Міннесота Тімбервулвз»
- (2) «Хьюстон Рокетс» – (7) «Голден Стейт Уорріорз»
Чинним чемпіоном НБА є «Бостон Селтікс». Перші матчі плей-оф пройшли у ніч із 19 на 20 квітня.
Коментарі — 0