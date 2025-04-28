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Українська баскетболістка стала чемпіонкою Швейцарії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українська баскетболістка стала чемпіонкою Швейцарії
«Ньон» Міріам Уро-Ніле оформив чемпіонство в Швейцарії, обігравши вдома «Фрібург»

Міріам Уро-Ніле у переможному матчі зіграла 38 хвилин

30-річна центрова збірної України з баскетболу та швейцарського «Ньону» Міріам Уро-Ніле здобула перемогу в чемпіонаті  Швейцарії. Про це повідомляє «Главком».

«Ньон» української баскетболістки Міріам Уро-Ніле оформив чемпіонство в Швейцарії, обігравши вдома «Фрібург» 69:58 і вигравши фінальну серію у переможця регулярного чемпіонату 3:1.

Міріам Уро-Ніле у переможному матчі зіграла 38 хвилин, набрала 14 очок (3/8 двоочкові, 0/5 триочкові, 8/8 штрафні), зібрала 13 підбирань, віддала 2 передачі, поставила 1 блок-шот при 2 втратах та 3 фолах.

До слова, визначилися всі учасники основної сітки плей-оф НБА

У Східній конференції восьму путівку завоював «Маямі Хіт», на Заході остання квота у плей-оф дісталася «Мемфіс Гріззліз».

Таким чином, стали відомі усі пари першого раунду плей-оф НБА.

Зокрема, клуб українського центрового Олексія Леня «Лос-Анджелес Лейкерс» у першому раунді плей-оф Західної конференції зіграє з «Міннесотою Тімбервулвз».

Східна конференція

  • (1) «Клівленд Кавальєрс» – (8) «Майамі Хіт»
  • (4) «Індіана Пейсерс» – (5) «Мілуокі Бакс»
  • (3) «Нью-Йорк Нікс» – (6) «Детройт Пістонс»
  • (2) «Бостон Селтікс» – (7) «Орландо Меджік»

Західна конференція

  • (1) «Оклахома-Сіті Тандер» – (8) «Мемфіс Гріззліз»
  • (4) «Денвер Наггетс» – (5) «Лос-Анджелес Кліпперс»
  • (3) «Лос-Анджелес Лейкерс» – (6) «Міннесота Тімбервулвз»
  • (2) «Хьюстон Рокетс» – (7) «Голден Стейт Уорріорз»

Чинним чемпіоном НБА є «Бостон Селтікс». Перші матчі плей-оф пройшли у ніч із 19 на 20 квітня.

Теги: баскетбол

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