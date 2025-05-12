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Ягупова вдруге поспіль виграла чемпіонат Іспанії з баскетболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ягупова вдруге поспіль виграла чемпіонат Іспанії з баскетболу
В Євролізі «Валенсія» зайняла четверте місце

Аліна Ягупова у вирішальному матчі провела на майданчику 29 хвилин

«Валенсія» здобула третій поспіль титул чемпіонок Іспанії, обігравши на виїзді «Сарагосу» 71:63 і вигравши фінальну серію з рахунком 2:0. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Капітан жіночої збірної України і один з лідерів «Валенсії» Аліна Ягупова у вирішальному матчі провела на майданчику 29 хвилин, набрала 9 очок (1/3 двоочкові, 2/3 триочкові, 1/1 штрафні), зібрала 5 підбирань, зробила 1 передачу, 1 перехоплення при 5 фолах та 6 втратах.

Для Аліни Ягупової це другий титул чемпіонки Іспанії, також в минулому році вона вигравала Кубок Іспанії.

В цьому сезоні Ягупова зіграла в чемпіонаті в 32 матчах, в середньому граючи 23.1 хвилину, набираючи 9.3 очка, 2.8 підбирання, 3.5 передачі.

В Євролізі «Валенсія» зайняла четверте місце. Там у Ягупової 15 матчів, в яких вона набирала 11.1 очка, 3.5 підбирання, 3.5 передачі за 29.6 хвилин в середньому на майданчику.

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Теги: Аліна Ягупова баскетбол

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