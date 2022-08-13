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Український футболіст їде грати у Придністров'я

Володимир Миленко
glavcom.ua
Український футболіст їде грати у Придністров'я
Максим Коваль, який у свій час грав за збірну України, тепер буде виступати за клуб із проросійського Придністров'я
фото: пресслужба ФК «Шериф»

Уродженець Запоріжжя підписав контракт із клубом з проросійського регіону Молдови

Український голкіпер Максим Коваль домовився про перехід до футбольного клубу «Шериф», який базується у невизнаному світом Придністров’ї. Про це повідомив офіційний сайт тираспольського клубу.

Придністровці зазначили, що Коваль уже підписав контракт із клубом. «Максим успішно пройшов медичний огляд та став повноцінним членом дружньої команди ФК «Шериф», – заявила пресслужба придністровського клубу.

До переїзду в Придністров’я колишній футболіст запорізького «Металурга» та київського «Динамо» провів чотири роки на Близькому Сході, виступаючи за клуб «Аль-Фатех» із Саудівської Аравії.

Нагадаємо, у липні невизнане Придністров’я заявило про намір приєднатися до Росії.

Крім того, за інформацією української розвідки, у Придністров’ї росіяни вербують чоловіків на участь у війні проти України.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Максим Коваль Придністров'я

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