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  4. У Придністров’ї рашисти агітують чоловіків вступати в армію РФ – розвідка
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    Політика

    У Придністров’ї рашисти агітують чоловіків вступати в армію РФ – розвідка

    У Придністров’ї рашисти агітують чоловіків вступати в армію РФ – розвідка
    фото: ГУР

    Оголошення про набір публікуються в усіх ЗМІ

    У так званій «придністровській молдавській республіці» чоловіків агітують підписувати контракт із збройними силами російської федерації. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    «На території так званої «придністровської молдавської республіки» проводиться широка агітація щодо вступу на військову службу за контрактом до лав ЗС РФ. Оголошення про набір публікуються в усіх ЗМІ, розповсюджуються через поштові скриньки та розміщені у місцях загального користування», – ідеться в повідомленні.

    Зазначається, що при зверненні до центрів зайнятості чоловіків військову службу за контрактом пропонують у першу чергу. На виробничих та сільськогосподарських підприємствах проводяться збори, на яких представники пунктів відбору працівників до проходження військової служби за контрактом агітують. З цією ж метою чиниться неприхований тиск на військовослужбовців строкової служби.

    Також тираспольський РВК розпочав призов на військову службу громадян, які закінчили військову кафедру ВНЗ та були зараховані у запас з присвоєнням офіцерського звання.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що будь-які дії на тимчасово окупованій території Молдови – у Придністров’ї, – які загрожуватимуть Україні, отримають відповідну реакцію.

    Теги: розвідка росія окупанти війна Україна Придністров'я окупація #stoprussia
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    У Придністров’ї рашисти агітують чоловіків вступати в армію РФ – розвідка