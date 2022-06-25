Бояться війни? Європейський футбол відмовився від матчів у Придністров’ї

УЄФА забороняє проведення міжнародних футбольних матчів у Придністров'ї на невизначений термін

УЄФА заборонила тираспольському «Шерифу» проводити міжнародні матчі на домашньому стадіоні

Виконавчий комітет Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відмовив клубу «Шериф» із Придністров’я у проведенні матчів єврокубків на домашньому стадіоні у Тирасполі. Про це повідомила федерація футболу Молдови, до складу якої входять клуби із невизнаного Придністров’я.

Рішення, як пояснили в УЄФА, ґрунтується на «висновках агентств, що спеціалізуються на міжнародному політичному та стратегічному аналізі». Крім того, адміністрація Спілки ознайомилася із доповідями, які оцінюють поточну ситуацію у Придністров’ї.

Серед футбольних клубів, які базуються у окупованому Росією регіоні Молдови, лише ФК «Шериф» (Тирасполь) виборов право грати у європейських кубка в поточному сезоні. Тож тепер тираспольці мають обрати собі інший стадіон для проведення домашнього матчу першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА (і можливих наступних матчів) за межами «Придністровської Молдавської республіки».

Заборона УЄФА на проведення футбольних матчів у Придністров’ї безстрокова, скасувати її може лише відповідне рішення європейської футбольної влади після визнання регіону безпечним для візиту іноземних спортивних команд.

Нагадаємо, у травні американська розвідка повідомляла, що президент Росії Володимир Путін планує розпочати війну у Придністров'ї.

Перед тим стало відомо, що країна-агресор евакуювала з Придністров’я родини своїх військових.

А сама «влада» Придністров’я почала розповсюджувати фейки про обстріли території невизнаної «держави» з боку України.