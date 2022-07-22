Невизнане Придністров’я заявило про намір приєднатися до Росії
Про терміни такого приєднання нічого не відомо
Керівництво невизнаної Придністровської республіки заявило про намір увійти до складу Росії. Про це заявив «міністр закордонних справ» Придністров’я Віталій Ігнатьєв з посиланням на росЗМІ.
«Вектор Придністров'я протягом усіх років існування республіки залишається незмінним, що відображено в підсумках референдуму 17 вересня 2006 року, де чітко окреслено: незалежність з подальшим вільним приєднанням до Російської Федерації. Незалежність країни - безумовний пріоритет», – наголосив він.
Ігнатьєв додав, що керівництво невизнаної республіки не прийматиме рішення «на шкоду півмільйонному народу країни».
Про терміни такого приєднання Ігнатьєв нічого не сказав.
Напередодні Ігнатьєв заявляв про можливу ескалацію в регіоні. Він сказав, що «можливий вихід Молдови з угоди 1992 року про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту в Придністров'ї може призвести до військових дій».
Нагадаємо, Молдова відмовилася пускати до себе російських військових з так званої оперативної групи, що базується в невизнаному Придністров'ї. Російські війська назвали незаконним формуванням, яке порушує статус нейтралітету.
У молдовському міністерстві закордонних справ знову наголосили на позиції влади щодо необхідності вивести російських військових і склади боєприпасів з території країни. Про це йдеться в заяві МЗС Молдови, оприлюдненій 21 липня.
Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду запевнила президента України Володимира Зеленського про відсутність загроз для України з боку Придністров'я.