Коридор до Придністров'я. Рахманін пояснив, навіщо рашистам херсонський напрямок

Росіяни ще не визначилися, що робитимуть з окупованою Херсонщиною, але виходити звідти вони точно не збираються

Нардеп вважає, що протягом 2-6 тижнів стане зрозуміло, яким буде характер війни з Росією надалі

Херсонський напрямок важливий для росіян, оскільки це ворота до Криму, а також – шлях до створення сухопутного коридору в бік Придністров'я. Про це у інтерв’ю «Українській правді» сказав народний депутат від фракції «Голос», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

Водночас нардеп припустив, що росіяни досі не визначилися, що вони збираються робити з Херсонською областю, однак виходити звідти вони точно не збираються.

«Вони (росіяни – «Главком») будуть виходити тільки тоді, коли ми будемо їх гнати. А для того, щоб їх гнати, нам потрібен ресурс, який поки що у нас обмежений», – сказав він.

Рахманін також пояснив, чому утримати території Херсонської області так важливо для російських загарбників.

«По-перше, це ворота до Криму. По-друге, це так званий шлях до цього сухопутного коридору в бік Придністров'я, від якого вони не відмовилися. Не зрозуміло, чи вдасться їм це реалізувати. Я твердо вірю, що ні, але плани такі у них є», – зазначив він, додавши, що на напрямках Запорізької і Миколаївської областей ЗСУ росіян зупинили

Водночас нардеп припустив, що росіяни не відмовилися від наступу на Південь. За його словами, протягом 2-6 тижнів буде зрозуміло, який буде характер цієї війни.

«Вони видихаються потихеньку, і у нас є певна втома. Знаєте, не хочу тут робити вигляд, що я все знаю, у мене об'єктивної інформації більше, наприклад, ніж у вас, але точно менше, ніж у Зеленського, чи Залужного. Але зараз війна іде з перемінним успіхом, навіть певні територіальні втрати, які ми несемо, не означають, що ми втрачаємо стратегічну ініціативу чи навіть оперативну. І насправді протягом 2-6 тижнів буде зрозуміло, який буде характер цієї війни.

Або це буде довга виснажлива війна на виснаження без якихось суттєвих перемог із того чи іншого боку. Або це будуть якісь локальні успіхи, які будуть паралельно з втратами для однієї зі сторін, і це змусить шукати якоїсь мирної розв'язки – у що я слабо вірю, але теоретично це теж можливо. Або якась зі сторін збереться з силами і перехопить остаточно ініціативу, зможе визначити напрямок головного удару й здобуде суттєву перемогу», – сказав Рахманін.

Нагадаємо, Збройні сили України вже другий тиждень мають тактичні успіхи у контрнаступальних діях в бік Херсона. Бої ведуться у районі села Томина Балка, де війська РФ зосередили кілька батарей реактивної артилерії.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який із перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області, заявив, що Збройні сили України битимуть російських загарбників у Херсоні «з двох боків». За його словами, багато жителів Херсона мають зброю і чекають сигналу до дій.