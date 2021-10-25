В Міжнародному олімпійському комітеті розповіли, як уникнути карантину перед Іграми в Пекіні
Спортсменам і тренерам необхідно буде вакцинуватися за два тижні до від’їду в Китай
Міжнародний олімпійський комітет опублікував офіційні рекомендації для учасників Олімпійських ігор-2022 в Пекіні.
Зокрема, організатори пояснили, які заходи, аби уникнути розповсюдження коронавірусу, будуть зроблені на Іграх. Як було оголошено раніше, вакциновані спортсмени, тренери, представники, персонал зможуть уникнути 21-денного карантину після прибуття в Китай. При цьому отримати вакцину учасники мають не пізніше ніж за 14 днів до від'їзду на Олімпіаду.
Нещеплені спортсмени щодня здаватимуть тести на коронавірус і зможуть відвідувати лише затверджені регламентом місця. Учасникам Ігор рекомендується проживати в олімпійському селищі.
Переміщення олімпійців буде відслідковуватися в спеціальному додатку.
Відзначається, що в разі порушення прийнятих правил застосовуватимуться дисциплінарні покарання.
Крім того, учасникам буде заборонено користуватися громадським транспортом за межами олімпійського селища.
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