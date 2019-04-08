Український арбітр працюватиме на фіналі Ліги чемпіонів ФІБА



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Фінал чотирьох Ліги чемпіонів ФІБА ФІБА

ФІБА запросила українського рефері на Фінал чотирьох Ліги чемпіонів

Український арбітр Сергій Защук працюватиме на Фіналі чотирьох Ліги чемпіонів. Відповідне запорошення надійшло з ФІБА до ФБУ.

Також на вирішальні матчі турніру викликано рефері з Туреччини, Франції, Сербії, Греції, Латвії, Боснії і Герцеговини.

Матчі Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів відбудуться 3-5 травня в бельгійському Антверпі.

Трофей розіграють німецький "Бамберг", іспанський "Тенерифе", італійська "Болонья" та господарі з "Антверпа".

Поточного сезону українські клуби не змагалися в баскетбольній Лізі чемпіонів, оскільки чинні на той час чемпіони України "Черкаські Мавпи" не відповідали вимогам змагань за місткістю домашньої арени.