Український арбітр працюватиме на фіналі Ліги чемпіонів ФІБА
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Фінал чотирьох Ліги чемпіонів ФІБА
ФІБА
ФІБА запросила українського рефері на Фінал чотирьох Ліги чемпіонів
Український арбітр Сергій Защук працюватиме на Фіналі чотирьох Ліги чемпіонів. Відповідне запорошення надійшло з ФІБА до ФБУ.
Також на вирішальні матчі турніру викликано рефері з Туреччини, Франції, Сербії, Греції, Латвії, Боснії і Герцеговини.
Матчі Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів відбудуться 3-5 травня в бельгійському Антверпі.
Трофей розіграють німецький "Бамберг", іспанський "Тенерифе", італійська "Болонья" та господарі з "Антверпа".
Поточного сезону українські клуби не змагалися в баскетбольній Лізі чемпіонів, оскільки чинні на той час чемпіони України "Черкаські Мавпи" не відповідали вимогам змагань за місткістю домашньої арени.
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