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    Український арбітр працюватиме на фіналі Ліги чемпіонів ФІБА

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    Фінал чотирьох Ліги чемпіонів ФІБА - Український арбітр працюватиме на фіналі Ліги чемпіонів ФІБА
    Фінал чотирьох Ліги чемпіонів ФІБА
    ФІБА

    ФІБА запросила українського рефері на Фінал чотирьох Ліги чемпіонів

    Український арбітр Сергій Защук працюватиме на Фіналі чотирьох Ліги чемпіонів. Відповідне запорошення надійшло з ФІБА до ФБУ.

    Також на вирішальні матчі турніру викликано рефері з Туреччини, Франції, Сербії, Греції, Латвії, Боснії і Герцеговини.

    Матчі Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів відбудуться 3-5 травня в бельгійському Антверпі.

    Трофей розіграють німецький "Бамберг", іспанський "Тенерифе", італійська "Болонья" та господарі з "Антверпа".

    Поточного сезону українські клуби не змагалися в баскетбольній Лізі чемпіонів, оскільки чинні на той час чемпіони України "Черкаські Мавпи" не відповідали вимогам змагань за місткістю домашньої арени. 

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