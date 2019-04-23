Український арбітр працюватиме на матчах чемпіонату світу
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Сергій Защук
ФБУ
ФІБА включила Сергія Защука в список арбітрів чемпіонату світу 2019 року в Китаї
Український арбітр Сергій Защук працюватиме на матчах чемпіонату світу 2019 року в Китаї. ФІБА включила його в список рефері, які працюватимуть на цих змаганнях.
Фінальний турнір ЧС-2019 проходитиме з 31 серпня по 5 вересня в восьми містах Китаю.
Збірна України не змогла подолати кваліфікаційний бар’єр і не виступатиме в Китаї.
Українець Сергій Защук також працюватиме на матчах Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів ФІБА, які відбудуться 3-5 травня в бельгійському Антверпені
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