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    ФБУ відхилила протест «Франківська-ПНУ» на результат чвертьфіналу в жіночій Суперлізі

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    &laquo;Франківськ-ПНУ&raquo; - &laquo;Львів&raquo;&nbsp; - ФБУ відхилила протест «Франківська-ПНУ» на результат чвертьфіналу в жіночій Суперлізі
    «Франківськ-ПНУ» - «Львів» 
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    Директорат чемпіонату України ФБУ відхилив протест франківців

    Директорат чемпіонату України Федерації баскетболу України 21 квітня розглянув протест команди «Франківськ-ПНУ» на результат третього матчу чвертьфіналу плей-оф жіночої баскетбольної Суперліги проти команди «Львів», який відбувся 20 квітня.

    Франківці наполягали, що суперечливі рішення арбітра наприкінці поєдинку вплинули на підсумковий результат. «Львів» переміг у матчі (83:81) та загалом у чвертьфінальній серії – 2:1.

    За підсумками розгляду протесту Експертною комісією ФБУ, звіту комісара матчу Михайленка Р. та рапорта старшого арбітра матчу Труша І. Директорат відхилив протест команди «Франківськ-ПНУ» на результат матчу проти «Львова», інформує ФБУ.

    Відтак «Львів» продовжує боротьбу за нагороди в півфіналі.

     Читайте також: «Франківськ» подав протест на результат чвертьфіналу жіночої баскетбольної Суперліги (відео)
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