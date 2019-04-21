ФБУ відхилила протест «Франківська-ПНУ» на результат чвертьфіналу в жіночій Суперлізі



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«Франківськ-ПНУ» - «Львів» Фейсбук

Директорат чемпіонату України ФБУ відхилив протест франківців

Директорат чемпіонату України Федерації баскетболу України 21 квітня розглянув протест команди «Франківськ-ПНУ» на результат третього матчу чвертьфіналу плей-оф жіночої баскетбольної Суперліги проти команди «Львів», який відбувся 20 квітня.

Франківці наполягали, що суперечливі рішення арбітра наприкінці поєдинку вплинули на підсумковий результат. «Львів» переміг у матчі (83:81) та загалом у чвертьфінальній серії – 2:1.

За підсумками розгляду протесту Експертною комісією ФБУ, звіту комісара матчу Михайленка Р. та рапорта старшого арбітра матчу Труша І. Директорат відхилив протест команди «Франківськ-ПНУ» на результат матчу проти «Львова», інформує ФБУ.

Відтак «Львів» продовжує боротьбу за нагороди в півфіналі.