Український боєць: Так, я побував у нокдауні, але мав перемогти (відео резонансного бою)
-
Розсилка
Володимир Матвійчук певен, що судді прийняли не дуже фахове рішення
На вечорі боксу, який 23 березня відбувався у столиці Латвії Ризі зібралися близько шести тисяч прихильників боксу. Подивитися було на що – «Арена Рига» приймала десять поєдинків.
Рейтинговий бій в рамках вечора проводив зокрема українець Володимир Матвійчук. «Молодь проти досвіду» – так охрестив напередодні свій поєдинок Володимир. Матвійчук зустрічався з 18-річним латвійцем Маркісом Ґрандулісом.
Визначальним виявився нокдаун у другому раунді, в який Маркіс відправив нашого бійця. Хоч суперники пройшли весь шестираундовий шлях, судді одноголосно (57:55, 58:54, 58:55) віддали перемогу Ґрандулісу.
«Перший раз я спіймав п’ятою точкою канвас рингу, - самокритично оцінює свої дії Матвійчук. - Багато чого пролетіло в мене перед очима. Але я встояв і не дав себе зламати. Я піднявся і дав гідний бій. Я і мої близькі вважаємо, що незважаючи на нокдаун, я в цьому бою переміг. Я пройшов це випробування. А це і є головне в боксі і в житті - впав, піднявся, підняв руки і - вперед до своєї мети. Головне не піддатися на емоції критиків і не здати самого себе. Перемога над собою - це головна перемога. Тому далі буде. Дякую всім за підтримку!»
Не дивлячись на 36-річний вік, Матвійчук кар’єри завершувати не збирається і буде виходити на ринг і надалі.
Джерело: Управління спорту КОДА