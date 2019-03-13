«Петро просто викинув затиснутий кулак у ціль», - відомий боксер висловив думку про вбивство співробітника держохорони



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Петро Очеретяний був доволі пристойного рівня супертяжем Фото з соцмереж

Костянтин Ровенський закликає обидві сторони бути поміркованішими

Відомий боксер-професіонал Костянтин Ровенський закликав боксерську спільноту об’єднатися навколо підтримки іншого бійця Петра Очеретяного, який на початку цього року під час вуличного конфлікту одним ударом вбив 26-річного співробітника Управління державної охорони Василя Хмелюка.

Ровенський на власній сторінці у «Фейсбуку» висловив розлогу думку на ситуацію і закликав усі сторони ставитися до біди неупереджено.

«Давно хотів висловитися на одну тему. Тема серйозна, складна і важка, тому заздалегідь прошу вибачення якщо моя думка когось зачепить, обурить або розсердить – постараюся бути максимально виваженим і коректним, - написав Ровенський. - Подія, яка знову змусила мене думати в цьому напрямі – то ситуація, що сталася з боксером Петром Очеретяним. З Петром і його братом Пашею знайомий завдяки боксу. Пару разів ми боксували в одному івенті, пару разів перетиналися на спарингах – разом працювали спаринг-партнерами. Спаринг-партнери, це така робота, коли тобі платять гроші за раунди, які ти відпрацював з пацаном, який готується на бій. Якщо збігається що при цьому ти сам, в якомусь видимому майбутньому повинен провести бій, тоді взагалі добре – ще й сам готуєшся. А якщо ні, то підтримуєш себе у формі. У наш час треба у формі бути. У будь-який час треба бути в формі, а в наш час особливо. Смутний час.

Ситуації, в яких спортсмени-єдиноборці стають учасниками нещасних випадків, періодично трапляються і траплялися завжди. Втім, як і інші нещасні випадки. Просто коли внаслідок дій спортсмена-бійця гине людина, на цьому якось особливо акцентується увага. Це хайпова новина. Слово «хайп» з недавніх пір використовується повсюдно. Хайп, хайп! Підозрюваний боксер/кікбоксер/тайський боксер/борець/боєць ММА, використовуючи свої професійні навички, вбив людину. Судити! Судити суворо! Суворіше, ніж якби він був плавцем? Або взагалі не спортсменом? Кулаки «ударника» намагалися, намагаються або вже прирівняли до холодної зброї! Спортсмен – це обтяжлива обставина? Особливо, якщо колишній!

У мене ж, як у представника ударного виду спорту, завжди була кардинально протилежна думка – єдиноборці це, свого роду, «санітари суспільства». Це люди, які вміють і можуть постояти за себе і за своїх близьких. Люди часто з підвищеним почуттям справедливості, які не проходять повз відверте хамство і свавілля з байдужим поглядом. Зворотний бік медалі, звичайно, теж є, але на цьому, знову ж таки, акцентується трохи підвищена увага.

Тепер хочу знову повернутися до ситуації, що сталася між Очеретяним і Хмелюком. Хочу сказати, що я повністю усвідомлюю горе і трагедію, що сталася в родині Василя Хмелюка. За іронією долі, він також був спортсменом-єдиноборцем – виступав у рукопашному бою і був ще, по-моєму, чинним, на відміну від Очеретяного, тому наголос на визначенні «боксер», яким рясніють усі заголовки, пропоную упустити. Так само, напевно, не потрібно акцентувати уваги на приналежності загиблого до органів внутрішніх справ, так як це сталося в неробочий час, він був не в формі і не при виконанні. У сухому залишку маємо побутовий конфлікт на дорозі, результатом якого стала бійка.

А побитися теж можна по-різному. Можна в повну силу. Не з пістолетами, ножами, палицями, пляшками, а руками. Одним ударом. Володимир Матвійчук (тренер і чинний боксер-професіонал – авт.) правильно сказав – Петро просто викинув затиснутий кулак у ціль. На випередження. Це якщо по спорту. А якщо по книжці, то вдарив першим. Бувають такі ситуації. А згідно з законом, це конкуренція статей і боротьба формулювань.

Я не юрист, але зіткнутися на дорозі в побутовому конфлікті або, наприклад, дати кастетом на виході з під'їзду, чи забити палицею де-небудь в посадці – трохи різні умисні вбивства або тяжкі тілесні, що спричинили смерть (наскільки я знаю, Петра зараз судитимуть по одній з цих статей). Якщо вже в юрисподенції має значення, в результаті чого настала смерть – внаслідок удару кулака в голову чи внаслідок удару падаючої голови до землі, то логічно було б враховувати і всі інші, на мій погляд, більш значущі нюанси. Наприклад, що з боку потерпілого була чисельна перевага (троє проти одного), що потерпілий перебував у стані алкогольного сп'яніння (щонайменше, шампанського) і що, на мій погляд, найголовніше, люди не шукають конфлікту, не зупиняються і не виходять з машини «на розмову» до пішоходу.

Відео з суду, які є зараз в мережі, дуже хвилююче-напружені – Петро візуально знаходиться у важкому стані і на нього звідусіль сиплеться лайка і докори з боку потерпілого. Знаючи ще, в якій країні ми живемо і ким саме був потерпілий, можна припустити що поза судом і поза зоною видимості відіокамери, Очеретяний також піддається важкому психологічному і, можливо, фізичному пресингу.

Не знаю, як далі буде складатися судовий процес, але, чомусь мені здається, що багато ще буде залежати від результатів виборів. Не хотілося б, щоб він перетворився на банальну «помсту за свого», до речі, на відео, в якому висловлюються по службі потерпілого, є два об'єктивних моменти: 1) удар не наносився нишком; 2) учасники перебували в стані конфлікту.

Також закликаю всю боксерську (і не тільки) громадськість звернути увагу на справу Петра Очеретяного. У нас теж є така необхідна йому зараз сила. Щоб збагнути громадську думку, досить почитати коментарі під усіма відеороликами в Youtube, які стосуються цієї справи, причому навіть тими, які зняті на підтримку сторони потерпілого».

Нагадаємо, що в січні рішенням Київського апеляційного суду Очеретяного залишили під вартою до 2 березня. Нове слухання справи призначене на 25 березня.