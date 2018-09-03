У Вінниці на День міста відбудеться боксерське шоу за участю відомих українців
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Зокрема, у ринг вийдуть Володимир Матвійчук і Дмитро Лісовий
У Вінниці відбудеться вечір боксу, участь у якому братимуть провідні боксери-олімпійці України та найкращі професійні боксери Вінниччини.
Суперниками українських бійців виступлять досвідчені боксери з Білорусі, Польщі, Німеччини й Угорщини, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.
У суботу, 8 вересня, о 14:30 на стадіоні Центрального парку відбудеться боксерське шоу.
Вечір боксу, який відбуватиметься у межах святкування Дня міста, збирає зірковий склад учасників, а саме:
- призер чемпіонату Європи 2013 року, представник України на Олімпійських іграх у Бразилії, професійний боксер Володимир Матвійчук;
- учасник боксерського клубу «Українські отамани» Дмитро Лісовий;
- чемпіон України до 22-х років Віталій Терещук;
- також виступатимуть переможці різних турнірів Андрій Ісаков, Роман Патратий, Сергій Жураковський.
Головним ж поєдинком вечора стане прощальний поєдинок відомого вінничанина Володимира Боровського.