Відомий боксер зворушливо пом’янув загиблого під час вуличних перегонів в Одесі брата (фото)



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Брати Ґаджієви постійно були поряд Instagram

Раміль Ґаджієв мав із загиблим Шамілем дуже тісні братські стосунки

Професійний український боксер Раміль Ґаджієв зворушливо вшанував пам'ять свого старшого брата Шаміля, який в ніч на 24 березня в Одесі розбився в резонансному ДТП під час нічних вуличних перегонів разом зі своєю подругою Вікторією Кравченко.

«Ти не розумієш, наскільки мені тебе бракує, як я хочу, щоб ти просто обійняв мене і сказав: «Брате мій, я тебе люблю», - пише він.

21-річний Раміль Ґаджієв у жовтні минулого року нокаутував на рингу київського Палацу спорту мексиканця Бруно Сандовала і здобув титул інтерконтинентального чемпіона WBC у другій середній вазі. Загалом на професійному рингу Раміль провів десять боїв – вісім виграв, один програв, а ще один судді визнали нічийним.